禾浩辰蹭遍蔡凡熙全身「不避敏感帶」 互讚對方屁股性感
禾浩辰、蔡凡熙、劉主平、監製潘瑋翎、製作人毛穎潔、導演張熙明今（5日）出席喜劇《我家浴缸的二三事》媒體茶敘，在劇中禾浩辰飾演人魚，和「魯蛇」學生蔡凡熙相處笑料百出，2人有場即興戲是禾浩辰肚子餓，要去叫蔡凡熙起床，使出磨蹭功從頭蹭到腳，蹭到「敏感部位」蔡凡熙就笑場。在養眼的下水戲裡，2人只穿肉色內褲拍攝，衣料一濕就「原形畢露」，幾乎可說是袒裎相見，他們互選對方屁股最好看，蔡凡熙說體脂8%的禾浩辰：「屁股不錯、滿硬的。」禾浩辰評價蔡凡熙「腰窩性感」。
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-05 22:00:00
劇中蔡凡熙遭遇死亡車禍，禾浩辰一把將他公主抱起來，並使用人魚特殊能力將蔡凡熙從死亡邊緣拯救回來。禾浩辰透露蔡凡熙是他第一個公主抱的男生，因為蔡凡熙的身高很高，抓起來有難度，他笑說：「蔡凡熙真的太瘦了，抱起來都是骨頭不舒服。」
劇中蔡凡熙也有將禾浩辰抱起來的橋段，平均半年上3次健身房的蔡凡熙哀號：「抱禾浩辰的時候我真的快死掉！」禾浩辰下戲後還到蔡凡熙房間幫他按摩舒緩肌肉。禾浩辰戲裡台詞常常語出驚人，要幫蔡凡熙追女生，卻直接跟女主角劉主平說：「你要不要跟龍杰（蔡凡熙飾演）交配？」讓劉主平驚呼要馬上報警。
禾浩辰、蔡凡熙共同點頗多，運動細胞發達的他們都是球隊出身，最近一起迷上韓星金多美，彼此談戀愛也都很穩定，禾浩辰甜稱另一半「穩定的好朋友」，感情生活一直「好好的」，他自認談戀愛是「默默型」，結婚不一定會公布，蔡凡熙和圈外女友穩定交往中，低調表示：「被拍到就會講。」
《我家浴缸的二三事》2月6日起每周日晚上8點於東森戲劇台首播，2月6日起每周日晚上10點於KKTV、Line TV、中華電信MOD/Hami Video播出，2月7日起每周一中午12點於myVideo播出。