春節收假日國道5大地雷路段 國5宜蘭至坪林恐塞到傍晚
大年初六、也是春節連續假期最後一天，交通部高速公路局今（6）日表示，截至上午7時國道路況大致正常，交通量為10.2百萬車公里，預估全日100百萬車公里，國5稍晚將出現車潮，北向宜蘭至坪林車潮恐持續到傍晚，北部國1北向苗栗至湖口下午也會出現壅塞，中部國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山至北向竹山-中興、大山-香山下午亦將現車潮，建議民眾可多利用上午時段出發，長途可多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6，短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
記者顏真真/台北報導
2022-02-06 09:25:37｜2022-02-06 09:26:01
高公局指出，昨日大年初五全日交通量為114.2百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，昨日路況除國1北向新竹至湖口及國3北向茄苳至寶山於23時紓解，其餘路段於19時後恢復正常。
至於今日0-5時交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日的2.2倍，而至早上7時止，全線交通量10.2百萬車公里，國5雪隧7300輛次，較去年車流少，但預估稍晚國5車潮就會出現。
高公局預估今日國道交通量預估100百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，並預判今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口及國3北向竹山-中興、大山-香山，預估下午出現車潮，而國5北向宜蘭-坪林等路段上午會陸續出現車潮，直到傍晚，因此建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
此外，今日也有相關疏導措施包括14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局也建議，長途民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6，短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。