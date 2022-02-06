不想收心？全台6大櫻花季接力 網推「這景點」浪漫爆表
春節連假進入尾聲，不少人都開始收心，準備上班，但相信9天下來還是玩不夠，是否覺得還有什麼景點沒解鎖呢？除了各地的元宵燈會，其實一月下旬各地櫻花陸陸續續盛開，一路綻放到三月中旬，根據《Social Lab社群實驗室》調查，網友激推的人氣賞櫻景點，包括武陵農場、九族文化村，還有被譽為「最靠近上帝的部落」的「司庫瑪斯」等6大必拍朝聖點。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-06 11:48:42
說到賞櫻，武陵農場可是每年不少追櫻族一定要報到的景點，為的就是一睹延綿3公里粉白色夢幻櫻花步道，以及多達上萬株的櫻花林，被櫻花環繞的感覺宛若進入桃源仙境，其中，特有花種「紅粉佳人」粉嫩顏色加上獨有香味，也是當地最大賣點之一，許多網友大推「武陵農場櫻花滿開的時候，拍照超美」，也常見網友請益「請問紅粉（櫻花）哪一區最茂密？」、「請問什麼時候去可以看到紅粉佳人呢？」
接著，可從高空俯瞰粉紅美景的九族文化村，因可搭乘日月潭纜車備受關注，除了具有制高優勢，園內有超過5000棵各品種櫻花，如果還能參加夜間賞櫻，更是能讓一整天的行程畫下美好句點，許多網友便直呼「（夜櫻）現場看實在很美」。
而被網友譽為「最靠近上帝的部落」的司庫瑪斯，每年櫻花季從入口處走入猶如進入櫻花隧道，除了美不勝收的粉紅仙境外，壯觀的神木群也同樣受到網友關注。其餘如阿里山國家風景區、拉拉山自然保護區、陽明山國家公園等賞櫻景點，也同樣因森林景觀而受關注，走進森林步道欣賞沿路盛開的櫻花，賞櫻的同時還能夠感受大自然環繞的氣息。雖然年假即將結束，但療癒身心靈的櫻花季接力而來，趕緊安排下一波假期，把過年期間沒有追完的粉紅秘境，一次征服吧！