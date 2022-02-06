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詹惟中遭罵假大方「發紅包又收回」　血壓飆高曝真相

▲詹惟中遭疑發假紅包，氣到血壓飆高。（圖／詹惟中臉書）
▲詹惟中遭疑發假紅包，氣到血壓飆高。（圖／詹惟中臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-06 14:00:00

命理師詹惟中說話幽默風趣，近日他參加《綜藝3國智》過年特別節目，大方發出紅包給大家，怎料卻遭質疑只是節目效果，事後直接收回，新消息曝光後引來網友反感。對此，詹惟中趕緊發文澄清，並透露自己氣到血壓飆高。

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詹惟中截圖一則以「假大方！詹惟中開工發紅包 『每人2千元』事後卻回收」為題的新聞，氣憤表示：「電視台小編亂下標題，媒體又跟著盲目報導，與事實完全不符。」坦言發紅包對自己而言其實無所謂，不過事實是製作人當時把它收回去，拿回給他。詹惟中希望網友們不要隨意亂攻擊、造謠：「我能說什麼？我沒有跟他們要回來！我本來就很大方！我不知道一些酸民在罵什麼？我也不知道為什麼就亂報導，真的很無聊，有點氣到血壓飆高。」

▲詹惟中發文。（圖／詹惟中臉書）
▲詹惟中發文。（圖／詹惟中臉書）▲《綜藝3國智》留言道歉。（圖／詹惟中臉書）
▲《綜藝3國智》留言道歉。（圖／詹惟中臉書）
《綜藝3國智》臉書粉絲專頁看到後馬上留言道歉，透露詹惟中私下為人：「詹老師對大家的好，我們都是有目共睹的，希望老師大人不計小人過，原諒小編，最愛詹老師了。」也發文緩頰：「謝謝記者大大們抬愛，其實我們詹老師完全是為了節目效果啦，這段笑到腹肌要跑出來了。」隨後補上詹惟中在節目上搞笑的片段，笑說：「一個詹神的誕生，詹老師這段真的超好笑。」

▲《綜藝3國智》留言道歉。（圖／《綜藝3國智》臉書）
▲《綜藝3國智》發文道歉。（圖／《綜藝3國智》臉書）

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