胡瓜玩遊戲出包連累阿嬤　自嘲「摸胸部」反應遲鈍

《綜藝大集合》日前帶著Eason、撒基努、余思達、夏浦洋等眾多藝人到新竹香山財神廟外景，一早錄影現場就擠滿熱情的鄉親，大家爭先恐後搶著要跟胡瓜玩遊戲。值得注意的是，來到「搶紅包大作戰」還節時，胡瓜不小心「摸胸部」，甚至牽連到旁邊的地方阿嬤。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-06 22:00:00
在遊戲開始之前，胡瓜先跟鄉親玩起了「初一吃素」的繞口令，3、4位鄉親挑戰快速唸繞口令，但舌頭頻頻打結，一直無法順利唸完整段話，逗得全場哄堂大笑。隨後就開始遊戲環節，由於已是大年初六，不少鄉親準備收心迎開工，胡瓜準備了「搶紅包大作戰」回饋鄉親送財給大家，胡瓜邀請現場阿嬤，比誰手腳俐落搶得到紅包，由阿翔喊出身體部位，手馬上就要摸到。怎料才剛下達第一個指令「鼻子」，胡瓜馬上出錯摸成了胸部，胡瓜還開玩笑說：「最近感覺反應遲鈍了。」這時，差點跟著胡瓜摸錯的阿嬤無厘頭大喊：「你是要害我一起跟著出錯喔！」阿嬤超直接的反應讓現場爆笑如雷。
由於第一輪太快結束，阿翔說再給胡瓜一次機會，重新再來一輪，結果才剛下第二個指令「耳朵」時，阿嬤摸成了「鼻子」，雖然快速改摸耳朵還是被抓包，馬上就被胡瓜吐槽：「妳是故意要害我一起出錯喔！」看來胡瓜與地方阿嬤鬥嘴畫面的，替節目增添不少效果。