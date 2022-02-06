新北+3！桃園圍爐、房仲友人母親染疫 確診者共同點曝光
國內今（6）日新增43例新冠肺炎確診病例，其中有14例本土個案，新北市3案例皆為與友人、家人聚餐而染疫。新北市衛生局表示，3例為桃園及北市確診之接觸者，已匡列居家隔離，其中2例為居隔期滿前採檢陽，對社區沒有影響，3例個案皆為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-06 14:45:49
衛生局分別說明案19245、案19259以及案19260。案19245為一名10多歲女性，已接種2劑疫苗，為桃園物流確診者案19029的接觸者，1月31日除夕晚間與家人至桃園大溪區親友家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月4日居隔期間出現感冒症狀，經採檢PCR陽性、Ct值24，收治專責病房治療，居住地鶯歌區。
案19259是一名50多歲女性，未接種疫苗，為案18397的母親，因兒子案18397與北市房仲案18375聚餐接觸，1月22日採檢確診，1月23日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值28.48，轉收治專責病房治療，居住地蘆洲區。
案19260則是20多歲女性，已接種2劑疫苗，與北市確診者案朋友18521、案18589、案18611聚會，1月24日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值29，轉收治專責病房治療，居住地新店區。