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旗津5435人採檢出爐全陰性　陳其邁：可確保社區是安全的

▲市長陳其邁今天宣布，旗津社區2月1日至5日社區共篩檢5435人沒有發現陽性個案，希望確保旗津是安全的社區。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁今天宣布，旗津社區2月1日至5日社區共篩檢5435人沒有發現陽性個案，希望確保旗津是安全的社區。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-06 16:49:53

高雄今天新增4例，其中3例確診是在解隔前採檢陽性，另一新增個案是名引水人，目前衛生局已擴大匡列，根據疫調與可傳染期間，引水人在1月23日至2月1日共接觸40艘貨輪，衛生局持續追查試圖找出感染源。市長陳其邁也宣布，旗津社區2月1日至5日社區共篩檢5435人沒有發現陽性個案，希望確保旗津是安全的社區。

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▲陳其邁今天又宣布，高市托嬰中心社區家園也同步延至2月14日收托。(圖／高市府提供)
▲陳其邁今天又宣布，高市托嬰中心社區家園也同步延至2月14日收托 。(圖／高市府提供)
同時，自昨天陳其邁宣布高雄市公私立幼兒園延至2月14日開學，今天高市府又緊接宣布，高市托嬰中心社區家園也同步延至2月14日收托。陳其邁表示，因為小朋友很小，也有家長因上班沒辦法照顧，有收托需求，市府將整體原則是延到2月14日收托，假如家長無法照顧，市府也會協調一些公私立托嬰中心基本的托嬰服務。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院長鍾飲文說明疫苗效用實驗等狀況，他指出，目前國內確診個案是以Omicron為主流，Omicron傳染力強、潛伏期短。(圖／高市府提供)
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院長鍾飲文說明疫苗效用實驗等狀況，他指出，目前國內確診個案是以Omicron為主流，Omicron傳染力強、潛伏期短。(圖／高市府提供)
今天防疫會議會後記者會也請來專家高雄醫學大學附設中和紀念醫院長鍾飲文說明疫苗效用實驗等狀況，他指出，目前國內確診個案是以Omicron為主流，Omicron傳染力強、潛伏期短。

鍾飲文也認為，一般新冠肺炎潛伏期（被感染到有傳染力或有症狀）大約是5至7天，Delta是4天，根據國內最新報告，Omicron潛伏期中位數是3天左右，也就是被感染後很短時間就具有傳染力。但鍾飲文也提醒，Omicron多為輕症，也有流感化、類似感冒等症狀，民眾無須過度恐慌，只要有按照時間施打疫苗，就有保護力。

陳其邁指出，目前旗津相對安全，未發現陽性個案，但他不放心，因為Omicron傳染力強又快，所以多篩一下，控制降低社區風險。另外，明天起就有很多公司要開工，市府鼓勵擁有500位員工以上公司企業在開工前能居家快篩。

▲高市府將與港務公司每天一起開會因應防疫，市府請大家依簡訊通知、攜帶健保卡前往篩檢，未篩檢不得進場。。(圖／高市府提供)
▲高市府將與港務公司每天一起開會因應防疫，市府請大家依簡訊通知、攜帶健保卡前往篩檢，未篩檢不得進場。。(圖／高市府提供)
陳其邁也說，高市府將與港務公司每天一起開會因應防疫，7日、8日開工前要篩檢，市府請大家依簡訊通知、攜帶健保卡前往篩檢，未篩檢不得進場。34、36、38、55號碼頭、第2號貨櫃、第3/5號貨櫃、第4號貨櫃、第6號貨櫃都有設篩檢站。

同樣的旗津、前鎮造船廠、修船廠，也是一樣作法。陳其邁說，早上8點起到12點在中信新高廠、臨海新村有篩檢站，請1800位修船相關的兄弟姊妹，拜託再篩一次較安心，因為大家修船是在船艙工作密閉型空間，也請大家務必遵守防疫規定，要戴口罩，不要吃飯時拿下，就喝起維士比，這樣風險很高，也感謝大家配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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