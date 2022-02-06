北韓核武遭制裁何處籌錢？聯合國報告：竊取海外加密貨幣
北韓領導人金正恩政權近期頻頻試射飛彈，其中包括發射自2017年以來威力最強大的飛彈，外界多好奇在國際制裁壓力下，北韓是如何確保開發飛彈與核武的資金，近日聯合國一份機密報告則解釋了背後原因，該報告透露北韓駭客組織去年不斷對國外的加密貨幣交易所進行網路攻擊，竊取所得成了重要的政府收入來源。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-06 16:49:12
根據《路透》、《法新社》報導，北韓1月進行了7次武器試射，這前所未見的跡象暗示了北韓可能重啟長程飛彈、核武試驗之路，然而在國際制裁包括遭禁止出口煤炭、鐵、鉛、紡織與海鮮等產品下，北韓為何能持續發展核武與飛彈計畫，負責監督北韓制裁的觀察員日前向聯合國安理會北韓制裁委員會交出了一份報告，作為北韓的飛彈試驗明顯加速進行的證據。
該份機密報告指出，去年北韓針對核子武器及飛彈基礎設施的維護、發展仍在持續，並持續於海外尋找軍武計畫所需的材料與專業技術，而網路攻擊則是北韓主要的收入來源，尤其是對海外加密貨幣交易所、金融機構、加密貨幣公司等目標的攻擊，成為了北韓核子武器與飛彈計畫的重要財源。對此，北韓在聯合國代表並未做出回應。
該觀察員也引述網路安全公司「Chainalysis」今年1月發布的最新報告，指出北韓去年對加密貨幣平台的攻擊超過7次，並從中竊取近4億美元（約新台幣111億元）；聯合國某成員國則表示，統計北美、歐洲及亞洲至少3個加密貨幣交易所，受到北韓的網路攻擊，駭客至少竊取了超過5000萬美元（約新台幣13億9075萬元）資產。