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一圖看懂2022請假攻略！再爽放9天　「這樣請」不顧人怨

▲明天開工日，揮別9天年假感到依依不捨，把握「2022請假攻略」，只要用3、4天特休，就能再爽休一次長達9天的連假。（圖／取自pexels）
▲明天開工日，揮別9天年假感到依依不捨，把握「2022請假攻略」，只要用3、4天特休，就能再爽休一次長達9天的連假。（圖／取自pexels）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-06 16:54:49

明（7）日就是開工日，告別9天連假感到依依不捨嗎？只要把握請假攻略，好好利用補休、特休，今年還有機會爽放6次「9天連假」。各大品牌、業者紛紛製作「2022請假攻略」，其中南投縣政府的圖表可說是最清楚，趕緊存好準備「超前部署」。

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▲2022連假攻略。（圖／南投縣政府提供）
▲2022連假攻略。（圖／南投縣政府提供）
根據行政院人事行政處公布，過完年假之後，2022年還有6大連假，包括五一勞動節連休3天、兒童節與清明節連放4天，以及228紀念日、端午節、中秋節和國慶日，都各是3天連假，只要將特休假擺在恰當位置，就能創造6波「9天連假」。

想請假卻總是難以啟齒？到底要怎麼請，手腕才漂亮，在人力資源管理顧問業工作的Kira及Lillian，常被稱呼為「獵頭」，開設Podcast節目「可以幫我安排面試嗎？」兩人也在粉專分享請假的眉角，靠4招避雷，以免請著請著就放無限期長假了。

一、親自跟主管報告
Kira表示，請同事轉告，或是只通知同事，就認為對方該幫你轉告，都是超NG行為。自己告知主管，最清楚也最有禮貌。

二、拿捏好開口時機
選對時間請假很重要！應盡量避免在公司旺季，或是組內工作最繁忙的時候提出長假計畫。Lillian提到，如果當天有重要活動或會議還執意請假（特殊狀況除外），可能會降低主管好感度。

三、職務代理交接好
Lillian建議，休假前應將未完成的工作做到一個段落，方便代理人處理，也減少他人的業務量。Kira也提醒：「休假期間要把職務清楚交辦給別人，千萬不要因此造成公司虧損。」

四：提早請假較安心
如果已經決定下個月或是之後要家庭旅遊，先開口請假會不會讓人覺得太心急？Kira直言：「請假不怕早、只怕晚」，發現需要請假就趕緊向主管報備，超前部屬不讓工作進度因為請假落後，如果能把分內工作處理、交接好，就算休假去，老闆安心自己也安心。
 

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