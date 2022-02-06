國道下午3事故車流回堵 國5北向蘇澳至頭城管制提前結束
今（6）日大年初六、也是春節9天連假最後一天，交通部高速公路局表示，今日下午有3起小客車追撞事故，導致車流回堵，但事故均已排除，整體路況大致正常，國5各入口匝道均無回堵且車流量逐時減少，因此，國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制已提前於下午5時結束，而截至下午5時，國道交通量為62.8百萬車公里，預估全日交通量為100百萬車公里。
記者顏真真/台北報導
2022-02-06 18:44:10
高公局指出，今日下午2時27分國1北向213.9公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致車流回堵2公里；下午4時39分國1北向213.4公里發生4小客車追撞占內中車道，導致車流回堵3公里。
另外，今日下午4時41分國1北向122公里發生2小客車追撞占內車道，導致車流回堵3公里，不過，高公局上述3起事故均已排除，只是影響國道行車順暢。
在國5部分，高公局表示，由於今日國5各入口匝道均無回堵且車流量逐時減少，因此，國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制已提前於下午5時結束。不過，根據高速公路1968的國道壅塞排行顯示，截至下午6時17分，台62的瑪東系統（2） ~ 安樂端（0）西向行車速度仍僅33公里；台2己德安路（2） ~ 中和路（3）南向車速僅40公里；國1高雄港聯外高架道路高雄端（2）~ 過港隧道（3）東向也僅41公里；國3甲深坑端（6） ~ 木柵（5）西向車速43公里；台86關廟（20） ~ 台19甲（19）西向車速45公里；國10鼎金系統（1） ~ 左營端（0）西向車速也僅50公里。