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南屯美食戰區的味覺饗宴
隱身南屯區大英街幽靜巷弄的「吃茶三千」台灣概念店，跳脫傳統泡茶的繁複手續，以獨家研發的智能萃茶機LION、近千種客製設定的科技化品茗，拉近人們與茶的距離。獨幢老屋改建的空間，有展覽間、用餐區和體驗教室，最特別的位於一樓的品鑑區，除了職人茶師解說海拔2,000多公尺的梨山烏龍茶，還提供5種焙度的茶湯供旅客品茗；另一個驚喜是還原高海拔山區茶葉的生長環境的空中茶園，漫步其中，帶領喝茶文化進入一個新境界。
「滬舍餘味」的上海風味鮮肉生煎、小籠包、桂花冰釀酸梅汁，可以品嚐到台灣溫體豬、新社香菇、吉園圃認證蔬菜的美味，由於質佳味美，餐廳也榮獲經濟部台灣優質餐廳、米其林必比登推薦等榮譽吸引各地旅人嘗鮮。
單車賽車兩輪四輪兜風
午餐後，驅車北上豐原於國道四號線高架橋下，租一輛單車，沿著全長5.8公里的「后豐鐵馬道」迎風而騎，行經貫穿原舊山線的9號隧道、花梁鋼橋，直達后里馬場，途中景觀多變，時而溪谷開闊、時而田園青翠，加上榮町雜貨店的童玩元素，一路停停拍拍，樂趣無窮，同時記得順遊風光明媚的后里馬場。
另外，也可到「麗寶國際賽車場」享受高速競賽，在榮獲「亞洲最佳卡丁賽道」駕乘卡丁車；於VR館體驗中心體驗結合科技、餐飲、親子設施的複合式度假設施。
旅程的尾聲，前往麗寶Outlet Mall為家人和自己選購新年禮物，到購物中心後方的落羽松林欣賞冬季限定的美景。白天行程結束後，位在后里及外埔最高河階面的星月大地景觀餐廳，可享受溫泉與料理。
景點資訊
吃茶三千台灣概念店
地址：台中市南屯區大英街607號
電話：04-2328-5535
時間：10:00-22:00
滬舍餘味
地址：台中市南屯區公益路二段537號
電話：04-2258-6111
時間：11:00-20:00
消費：鮮肉生煎110元-210元，小籠包一籠8個160元
后豐鐵馬道木匠租車
地址：台中市豐原區國豐三段145巷41弄36號
電話：04-2529-7706
時間：08:00-18:00
消費：單人電動腳踏車300-400元，敞篷電動腳踏車4人平日600元
麗寶國際賽車場
地址：台中市后里區月眉東路一段185號
電話：04-2558-6086
時間：09:30-18:30（GO KART），10:00-12:00、13:00-17:50（VR館）
消費：GO KART單人車650元、VR館平日350元起、假日420元起
星月大地
地址：台中市后里區月眉北路486號
電話：04-2683-1671
時間：平日11:00-02:00、假日10:30-02:00
消費：門票150元，泡湯平日250元、假日350元，桌菜7,000元，亦可單點
這篇文章 台中旅遊｜新春出遊台中宅自然散策 騎鐵馬泡溫泉放電療癒之旅 最早出現於 行遍天下旅遊網