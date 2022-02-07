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台中旅遊｜新春出遊台中宅自然散策　騎鐵馬泡溫泉放電療癒之旅

台中旅遊｜新春出遊台中宅自然散策　騎鐵馬泡溫泉放電療癒之旅
台中旅遊｜新春出遊台中宅自然散策　騎鐵馬泡溫泉放電療癒之旅

行遍天下旅遊網

2022-02-07 07:30:41

南屯區匯聚各大知名連鎖企業品牌，是年輕族群最愛的熱點。來到遠離都會的豐原區和后里區，先騎單車徜徉后豐鐵馬道，再前往星月大地景觀餐廳泡溫泉、享美食，也可到麗寶國際賽車場體驗刺激Go Kart、漫步落羽松林、在麗寶Outlet Mall選購新年禮物，為旅程劃上完美句點。

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▲新春伊始，在星月大地泡溫泉洗去一年的辛勞。
▲新春伊始，在星月大地泡溫泉洗去一年的辛勞。
南屯美食戰區的味覺饗宴

隱身南屯區大英街幽靜巷弄的「吃茶三千」台灣概念店，跳脫傳統泡茶的繁複手續，以獨家研發的智能萃茶機LION、近千種客製設定的科技化品茗，拉近人們與茶的距離。獨幢老屋改建的空間，有展覽間、用餐區和體驗教室，最特別的位於一樓的品鑑區，除了職人茶師解說海拔2,000多公尺的梨山烏龍茶，還提供5種焙度的茶湯供旅客品茗；另一個驚喜是還原高海拔山區茶葉的生長環境的空中茶園，漫步其中，帶領喝茶文化進入一個新境界。

▲南屯區的「吃茶三千」品鑑區，可以試飲5種焙度的梨山烏龍茶。
▲南屯區的「吃茶三千」品鑑區，可以試飲5種焙度的梨山烏龍茶。
「滬舍餘味」的上海風味鮮肉生煎、小籠包、桂花冰釀酸梅汁，可以品嚐到台灣溫體豬、新社香菇、吉園圃認證蔬菜的美味，由於質佳味美，餐廳也榮獲經濟部台灣優質餐廳、米其林必比登推薦等榮譽吸引各地旅人嘗鮮。

▲「滬舍餘味」的上海風味鮮肉生煎與小籠包滋味道地，米其林指南也推薦。
▲「滬舍餘味」的上海風味鮮肉生煎與小籠包滋味道地，米其林指南也推薦。
單車賽車兩輪四輪兜風

午餐後，驅車北上豐原於國道四號線高架橋下，租一輛單車，沿著全長5.8公里的「后豐鐵馬道」迎風而騎，行經貫穿原舊山線的9號隧道、花梁鋼橋，直達后里馬場，途中景觀多變，時而溪谷開闊、時而田園青翠，加上榮町雜貨店的童玩元素，一路停停拍拍，樂趣無窮，同時記得順遊風光明媚的后里馬場。

▲循著后豐鐵馬道迎風而騎，會貫穿9號隧道、花梁鋼橋，沿途景色優美。
▲循著后豐鐵馬道迎風而騎，會貫穿9號隧道、花梁鋼橋，沿途景色優美。
另外，也可到「麗寶國際賽車場」享受高速競賽，在榮獲「亞洲最佳卡丁賽道」駕乘卡丁車；於VR館體驗中心體驗結合科技、餐飲、親子設施的複合式度假設施。

▲在麗寶國際賽車場也可以讓小朋友體驗兒童賽車的有趣課程。
▲在麗寶國際賽車場也可以讓小朋友體驗兒童賽車的有趣課程。
旅程的尾聲，前往麗寶Outlet Mall為家人和自己選購新年禮物，到購物中心後方的落羽松林欣賞冬季限定的美景。白天行程結束後，位在后里及外埔最高河階面的星月大地景觀餐廳，可享受溫泉與料理。

▲星月大地景觀餐廳腹地遼闊，可以享受美食和溫泉的洗禮。
▲星月大地景觀餐廳腹地遼闊，可以享受美食和溫泉的洗禮。
景點資訊

吃茶三千台灣概念店

地址：台中市南屯區大英街607號

電話：04-2328-5535

時間：10:00-22:00

滬舍餘味

地址：台中市南屯區公益路二段537號

電話：04-2258-6111

時間：11:00-20:00

消費：鮮肉生煎110元-210元，小籠包一籠8個160元

后豐鐵馬道木匠租車

地址：台中市豐原區國豐三段145巷41弄36號

電話：04-2529-7706

時間：08:00-18:00

消費：單人電動腳踏車300-400元，敞篷電動腳踏車4人平日600元

麗寶國際賽車場

地址：台中市后里區月眉東路一段185號

電話：04-2558-6086

時間：09:30-18:30（GO KART），10:00-12:00、13:00-17:50（VR館）

消費：GO KART單人車650元、VR館平日350元起、假日420元起

星月大地

地址：台中市后里區月眉北路486號

電話：04-2683-1671

時間：平日11:00-02:00、假日10:30-02:00

消費：門票150元，泡湯平日250元、假日350元，桌菜7,000元，亦可單點



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