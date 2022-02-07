自爆被劉嘉玲養胖　鄭元暢「暗戀她很久」

劉嘉玲、鄭元暢、蔣欣、郭曉東主演的《半生緣》改編自張愛玲同名小說，張叔平親自操刀劉嘉玲的旗袍，劉嘉玲透露張叔平光為了旗袍就花費不少心思，特地從印度、泰國、馬來西亞等地採購布料，「我在劇裡面有150套的旗袍，光飛北京來回都飛了三、四次，因為旗袍要量身訂做、試衣等。」為此劉嘉玲嚴格控管身材，不變胖也不變瘦。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-07 08:00:00
《半生緣》是影后劉嘉玲時隔13年的電視劇作品，她之所以會拍攝《半生緣》完全是緣分，「因為我是張愛玲的書迷，《半生緣》是一部我非常喜歡的長篇小說。」更表示拍戲的過程，每天都能激發她的創作欲，讓她拍得特別開心。
而鄭元暢一聽到演員陣容有劉嘉玲，立刻接下戲約：｢我暗戀她（嘉玲姐）很久了。｣他補充：｢之前從來都沒想過我會有一天跟嘉玲姐一起拍戲，所以《半生緣》對我來說是一個驚喜，就好像是站在搖滾區觀看嘉玲姐的表演，非常過癮。｣話語中透露出他對劉嘉玲的仰慕。
鄭元暢還提到《半生緣》是他遇過最常收工後，還會聚在一起的劇組，劉嘉玲還會經常請大家吃飯、討論拍攝跟劇本，加上拍攝期間遇到很多主創團隊跟演員們的生日及節日，讓他們有更多的名目可以聚在一起，鄭元暢打趣形容：「剛進劇組的時候大家都滿瘦的，但殺青的時候全部的人都變胖了，我們都被嘉玲姐餵胖了。」