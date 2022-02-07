患巴金森症手抖2年 神波刀治療恢復正常

新竹67歲張姓病患，雙手顫抖長達2年，手部在動作或靜止時都會不自主地顫動，甚至拿筷子都很困難，無法自己好好吃一頓飯，連右手寫字也常常無法辨識，造成生活上很大的困擾，雖然吃藥但還是無法改善，最後求診中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科陳睿正醫師，陳睿正主任診斷，病人靜止型(性)顫抖為巴金森氏症引起，以「神波刀」進行一次性的治療，改善患者的顫抖，恢復正常生活。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-02-07 09:57:02
陳睿正主任指出，「核磁共振導航超音波」又稱為「神波刀」，把1024個超音波探頭像安全帽一樣戴在頭上，然後像放大鏡將太陽光聚焦在一點上一樣，將探頭上的熱能聚焦在腦部深層丘腦腹中核，它主要掌管顫抖不正常的迴路，把神波刀具焦，再提高溫度做銷融，將丘腦腹中核不正常的迴路阻斷，病人的顫抖症可獲得控制，為非侵襲性的治療。
過去巴金森患者使用藥物，常見產生如食慾減低或便秘，出現爆瘦或嚴重的頭暈，低血壓等副作用，甚至病人使用藥物也無法有效控制顫抖，神波刀的治療提供患者另一個選擇。
陳睿正主任表示，巴金森氏症是一種慢性腦部退化疾病，好發在50-60歲；只要是腦內黑質細胞退化，「多巴胺」神經傳導物質製造減少，引起運動功能異常。患者出現顫抖，行動遲緩，喪失平衡，失智等症狀。建議可透過核子攝影，輔助電腦斷層或核磁共振，提早協助找出疾病。
陳睿正主任表示，美國在2018年核准了巴金森氏症的適應症，台灣則在2022年甫通過巴金森治療，團隊輔以新穎的「擴散張量影像」分析，精細的比對治療的位置後，安全治療病人。