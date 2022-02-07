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俄羅斯大軍壓烏克蘭邊境「不到50km」　最新衛星照片曝

▲衛星拍下俄軍在勒契扎的一處部隊營舍及停車場。（圖／美聯社／Maxar Technologies）
▲衛星拍下俄軍在勒契扎的一處部隊營舍及停車場。（圖／美聯社／Maxar Technologies）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-07 10:39:12｜2022-02-07 10:39:34

烏克蘭局勢持續緊張，先前才有衛星照片顯示，俄羅斯大軍集結烏克蘭邊境，並且持續增兵。太空技術公司Maxar Technologies於6日再公布最新衛星照片，顯示出俄羅斯在烏克蘭邊境增兵的同時，也同時進行與白俄羅斯進行聯合軍演的準備，大批陸軍及空軍單位集結於白俄羅斯與烏克蘭的邊境，且距離烏克蘭不到50公里。北大西洋公約組織（NATO）稱，這是自冷戰以後，俄羅斯在該區域的最大規模軍事部署。

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根據《路透社》報導，俄羅斯及白俄羅斯將在本月10日至20日舉行「聯盟決心2022」（Union Resolve 2022）聯合軍演，將針對擊退兩國南部邊境攻勢進行演練。

Maxar Technologies的最新衛星照片顯示，白俄羅斯靠近烏克蘭邊境的3個地點，已經部署了配備飛彈、多管火箭發射器、攻擊飛機的軍事單位。

Maxar Technologies表示，衛星本月4日在耶斯克（Yelsk）、勒契扎（Rechitsa）、路尼葉茲（Luninets）附近，拍下了俄軍的部署狀況，這三個地點距離烏克蘭邊境不到50公里。其中在路尼葉茲的基地中有15架蘇愷-25攻擊機（Su-25）和S-400防空系統，耶斯克附近則是出現SS26伊斯坎德飛彈（SS26 Iskander）和多管火箭發射器。

▲路尼葉茲基地中停有多架蘇愷-25對地攻擊機。（圖／美聯社／Maxar Technologies）
▲路尼葉茲基地中停有多架蘇愷-25對地攻擊機。（圖／美聯社／Maxar Technologies）
▲俄軍在耶斯克駐有多組「伊斯坎德爾」飛彈及火箭發射器。（圖／美聯社／Maxar Technologies）
▲俄軍在耶斯克駐有多組「伊斯坎德爾」飛彈及火箭發射器。（圖／美聯社／Maxar Technologies）
《路透社》無法獨立驗證影像是否為真，俄羅斯國防部也沒有立即回覆置評，白俄軍官也沒接電話進行回應。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上週稱，俄羅斯這次在白俄羅斯境內的演習，是自冷戰結束之後，俄羅斯在這個區域的最大規模軍事部署。

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