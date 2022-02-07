用台語點餐誤會大了！阿姨聽完默默「給這包」 網全笑翻
大部分年輕人對閩南語不甚熟悉，但遇到講台語的人時總忍不住說上兩句，就有位民眾用青澀的台語向便當店阿姨點餐，支吾不全的語言下讓阿姨瞬間「腦補」出許多畫面，最後竟憐惜地多給「一大包」，讓眾網友看了忍不住爆笑。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 11:33:52
原PO於臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己某天去市場中的便當店購買宵夜，裡頭的阿姨皆用台語溝通，雖然知道自己台語能力有待加強，但為讓阿姨方便理解，仍硬著頭皮用閩南語及比手畫腳點了2樣小菜及20元的白飯，阿姨見狀隨口問一句「哩安捏甲ㄟ霸嗎？（台語：你這樣能吃飽嗎？）」，原PO瞬間腦袋當機不知該如何回答，愣了10秒勉強組織語言回覆「哇錢，錢，某炸夠.........（台語：我錢沒帶夠）」，原PO正在說明自己沒有帶太多現金出門。
阿姨表示理解後開始打包餐點，原PO帶回家後卻發現阿姨竟默默地將20元的白飯升級成40元的量，似乎把原PO語言能力的不足誤以為是金錢拮据的心虛，這讓他「流出不爭氣的眼淚，明明要從嘴角流的，怎麼突然眼睛進了沙子！」
網友見此文都認為相當溫馨「揪感心ㄟ」、「阿姨是善良的好人」、「可憐的小孩（阿姨捨不得XD」、「其實講國語阿姨都聽的懂！」、「我有時候也覺得講台語去買東西很有障礙，但發現老闆跟下一位客人可以用國語溝通時⋯我就覺得自己很白癡」、「看看白飯袋底有沒放二百」、「看了你的文章，我都分不清你流的是口水還是淚水了？」。（編輯：李惠婷）