包2萬紅包給公婆！大姑竟嗆「很難看」 爆氣原因她笑了
9天年假正式結束，但年節期間關於紅包的話題，仍是許多人熱議的重點，近日，就有一名女網友發文抱怨，自己今年包給公婆1人1萬，但事後大姑卻打電話狂罵，認為金額應該事先溝通好，大家面子才顧的住，讓她相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 11:38:10
原PO在《匿名公社》發文，提到今年過年各包給公婆1人1萬，結果大姑打電話來大罵「包這麼多讓她很難看」，甚至指責事前沒跟她通頭，種種舉動和批評讓原PO相當不解，認為包紅包應該是「有多少能力包多少不是嗎」？不知道什麼時候有包紅包給長輩，還要私底下說好的規定？
接著原PO深入了解大姑爆氣原因後，才得知是大姑很囂張的到處說今年包6000元給公婆，但婆婆看不下去才透露原PO其實包了1萬元，結果大姑就被親戚洗臉嘲笑，原PO好氣又好笑的表示，「根本不是我們去說包多少錢，就突然跑來罵我，有沒有搞錯啊」？
貼文一出，網友紛紛留言聲援「包6000當6萬一直講」、「包多包少是心意問題，沒必要炫耀」、「個人的心意有什麼好計較的」、「看她氣呼呼，心裡其實應該還蠻開心的」、「其實婆婆才是真正的高手，拱價位」。（編輯：張志浩）