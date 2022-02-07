預見4大挑戰！國泰金董座蔡宏圖開工喊話：勇敢開創新局

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他更指出，科技顛覆了許多傳統產業，贏家跟輸家重新洗牌，所有產業必須要開始尋找新的數位商業模式，產業間的界線也變得非常模糊，不僅有許多科技業者搶進提供金融服務，現在甚至還有加密貨幣、區塊鏈帶來全新的「去中心化金融」（Decentralized Finance），值得金融業關心。
不僅如此，極端氣候風險越來越高，近幾年全球各地的森林野火、洪水、熱浪、農作物與生產欠收，都輪流發生，越來越頻繁，這是所有國家、企業與人民的共同挑戰。回到台灣本身，台灣在2026年即將就要邁入超高齡化社會，65歲以上人口將占比20%，老化速度其實是全球最快的。
面對疫情、科技、環境、人口老化等4大挑戰，雖然是十分嚴峻的挑戰，但也存在無限的機會。面對下一個10年，蔡宏圖指出，未來集團發展主軸也要洞見大環境的趨勢，及早布局，創造商機。在金融部分，透過科技創新、企業永續ESG的兩大DNA，善用國泰金在銀行、保險、資產管理的3大引擎。
在保險部分，他表示，希望回歸保障本質，更重視並且著眼於未來人口老化與客戶的保障缺口，透過服務強化社會安全網；在資產管理部分，將善用國泰海內外的資源，替客戶管理財富，保值與增值財富，持續擴充資產管理規模，不只扮演客戶資產管理者的重要角色，並且透過數位化實現普惠金融；在銀行部分，則要持續善用數位的力量，讓銀行身為中介者的角色發揮更大效能與效率，提供客戶更彈性、生活化的體驗，並且立足台灣，放眼亞太。
在地產建設部分，蔡宏圖強調，在穩健建築本業的前提下，將以「垂直整合 + 水平多角化」策略營運，透過上、中、下游，整合建築、營造及樓管綜效，完整建築業的生命週期。同時也會持續尋找新的商機和營運模式，來因應整個地產市場的變化，持續朝綜合開發商方向邁進，擴大地產集團事業版圖。
在醫療部分，國泰的醫療體系包括醫院及健康管理，都將積極參與集團的大健康生態圈發展規劃，守護客戶的健康。醫療體系本身，持續專注發展醫療新技術、精進醫療品質，導入醫療科技，發展成為行動化、數位化的智能醫院，讓醫院無論在面對看診病患，或是營運本身，都能夠更加友善、更加高效。
在資訊部分，國泰金將持續探勘新技術，透過新型態技術推展雲端與區塊鏈的新商機，開發新業務，持續透過整合性的數位平台與服務，進一步壯大整個集團成為數據驅動商業模式。
蔡宏圖更強調，雖然各事業群都有相對應的業務發展策略，但下一個十年，國泰金必須在集團內，更加緊整合跨產業、跨事業群之間的協作，發揮整個霖園集團的綜效，創造出具有差異化的競爭優勢，也能夠在新的商機中獲得巨大的成功，尤其現在全世界有非常多火熱的議題正在興起，包括元宇宙、web3.0、量子計算、太空旅遊等等，聽起來好像遙不可及，但他提醒每位同仁，這些趨勢發展的速度都遠比想像得更快，更要加緊研發，不斷提升經營的格局。
最後，蔡宏圖更不忘對集團員工喊話，「人才」一直是邁向成功的最大關鍵，鼓勵每位主管與員工，一定要保持高度的好奇心，更要所有人員相信：「你比你想的勇敢」，一起向前挑戰不可能，戰不可能。