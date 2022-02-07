台北車站站長交接　首位女站長胡詠芝上任

台鐵台北站今（7）日舉行第25任站長佈達及交接儀式，原任台北站長涂維庭升任台北運務段副段長，新任站長由台北車班組主任胡詠芝升任，也是台北車站25年來的首位女站長。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-07 11:28:35
原站長涂維庭為中興大學材料工程研究所碩士，99年鐵路特考高員級進入台鐵，先後擔任過山佳、鶯歌、南港、板橋、台北站長，歷經大台北地區三個共構車站的站長，歷練完整。擔任台北站站長一年七個月內，於109年7月中央大廳恢復開放，"公共空間、公眾使用"並導入微笑地貼，展現台北車站多元，包容及友善，並與台北市社會局合作，有效改善街友影響站容的情形。110月5月積極執行相關防疫措施，在國內疫情升溫下，仍維持台北車站正常營運。
新任站長胡詠芝為國立交通大學運輸物流管理碩士，分別於98年、105年取得鐵路特考員級、高員級資格晉用，在台鐵經歷現場的站務員、車長、列車長、副站長(台北站)、替班站長、車班組副主任、站務主任、車班組主任，由基層做起，歷練相當完整。且自100年起即擔任台鐵局國際禮儀基本儀態與服務規範的種子教師，及員工訓練中心的內部講師，更至局裡擔任國會聯絡室科員及局長秘書等資歷，是位全方位人才。
台鐵年資13年間，在台北車班組前後任職了7年6個月，是台鐵8個車班組中首位女性車班主任，任內執行員工備勤房舍改善計畫，台北車班組於109年12月2日正式搬遷至樹林車站旁新址，打造優質舒適環境提升同仁備勤休息品質。台鐵表示，胡詠芝過去在台北車站任事時，曾參與台北車站聯合防災中心建設，熟悉站區維安業務，這次榮任站長，實是駕輕就熟，足堪重任。