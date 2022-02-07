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不用再被懷疑假學位！教育部數位學位證書正式上路

▲教育部自109學年度啟動大專院校數位證書共有全國二十所大專院校，將於110學年度正式啟動，全力推動數位學位證書發行。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲教育部自109學年度啟動大專院校數位證書共有全國二十所大專院校，將於110學年度正式啟動，全力推動數位學位證書發行。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-07 14:24:07

教育部自109學年度啟動大專院校數位證書試辦計畫，去（2021）年6月由國立成功大學領先起跑，試發給九大學院近6千名畢業生，成功邁出證書數位化的第一步，而本期合作共有全國二十所大專院校，將於110學年度正式啟動，全力推動數位學位證書發行。
 
教育部說明，大專院校數位證書計畫由「發證系統」及「驗證系統」兩大系統構成，合作大專院校由成功大學計畫執行團隊協助，建立各校發證流程、串接畢業生資料，使院校快速發展符合規範之數位學位證書發證系統。
 
本期響應的大專院校，除了計畫承辦學校成功大學外，經說明會及意願調查，共邀集二十所大專院校加入，包含：國立政治大學、國立清華大學、國立台灣大學、國立台灣師範大學、國立陽明交通大學、國立中山大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立台灣科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立台灣體育運動大學、國立高雄科技大學、輔仁大學、東吳大學、靜宜大學、台北醫學大學、長榮大學、正修科技大學。首批證書依各校佈建進度不同，將於110學年度分批針對當期畢業生正式發放教育部數位學位證書。
 
數位學位證書技術採用SHA-256雜湊函數，建立各大專院校學位證書數位指紋，搭配HashChain雜湊鏈技術，可完整追蹤數位證書歷程，同時開放教育部官方架設的數位證書驗證網站，提供畢業生、大專院校及徵才企業驗證數位學位證書真實性，以利畢業生後續升學、求職等衍生應用時，學校及企業等各方民間單位更可靠、便利。
 
「全國大專院校數位證書計畫」第三期學校招募即將開始報名，有意願於校內建立教育部數位發證系統之大專院校，可於18日前，與國立成功大學團隊窗口聯繫，了解系統建置等相關細節。

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