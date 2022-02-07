唱反調？「拐賣婦女比冬奧更應關注」　中官媒主任遭封殺

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文章再提到，「一個四川叫曹小青的女的被拐賣，十五年被關在內蒙的一個窖洞裡，吃喝拉撒都在同一個鐵鍋裡完成，生存環境跟豬圈一樣。」這名女性被賣了4次，最後是一對劉姓兄弟以6000元人民幣來（約台幣2.62萬元）買下來做「共妻」。文章指出，他們（劉姓兄弟）沒錢娶老婆，曹小青想跑被抓回來毒打，還遭性侵生了兩個孩子，她在牆上寫滿了跑字，被解救時基本精神已經失常了。
文章表示，「有報導指出，那些被拐賣的婦女距離派出所鄉政府可能就幾百米一公里，但就是跑不出去。這都是二十一世紀元宇宙元年女航天員在太空中講課了。」
韓松並指出，上海一所名牌大學的女生，在地區高考前幾名，是全國重點大學研究生班長，還是共產黨員。她為了寫論文去做社會調查，卻在鄭州被人用兩千四百八十塊（約台幣1.08萬元）賣給一個弓腰駝背的中年農民，「成婚」之後被關押七十一天無法逃脫。
韓松再提到，「貴州省一個婦聯主任來解救一位被拐婦女，走在街上被幾個當地人綁架，在倒賣她的途中，婦聯主任謊稱自己也是人口販子，已把『貨』帶來了並答應共同取『貨』，才乘機脫逃。」
韓松批評，「看到這樣的『新聞』我就覺得寫那些機器人和外星人打來打去的科幻小說毫無意義。當個什麼世界華人科幻協會會長羞死人了。」
現年57歲的韓松，是中國科幻作家，現任新華社對外部主任。其創作過超過十部作品，更被翻譯成英、日、義等多國文字，他曾經說過，「中國的現實比科幻還科幻。」目前韓松的相關貼文已經遭到刪除，原因不明。針對此事，韓松也未做出回應。
不過不僅是韓松，多名微博大V（公眾人物）透露，他們在發表相關文章之後，都遭到微博管理員警告，還有不少相關部落格文章被「屏蔽」或是遭到刪除。也有網友反應，最先發布「八孩母親」影片的抖音用戶「徐州一修哥」的帳號已經消失。有網友表示，「昨天點讚韓松老師的微博也消失了，你看，比下雪還乾淨。」
先前《法制日報》曾報導，單是2014年，就有超過3萬起拐賣婦女案件。早在1989年出版的《古老的罪惡——全國婦女大拐賣紀實》就已提到這項議題的嚴重性，2007年電影《盲山》也講述了典型被拐賣的情況。一般被拐賣的婦女，往往都是在外縣市找工作時，被人下藥迷暈，其後被綁架至偏鄉中，表面以「結婚」之名，實則是買主「傳宗接代」的工具，還會遭受性侵暴打，甚至淪落為性奴。村裡的警察、村長、鄰里早已見怪不怪，袖手旁觀。
中國資深媒體人長平投書《德國之聲》表示，事實上，在中國有相當部分人口拐賣發生在熟人之間。曾有受害者向長平透露，當年她被舅媽騙走賣掉，成交之後，舅媽直接了當地告訴受害者，「我已經把你賣了」。這些犯罪分子之所以如此囂張，是因為他們知道自己不會受到懲罰。
法學教授羅祥在授課影片中指出，「根據中國法律，非法購買一隻鸚鵡，最高判刑五年；非法購買一個或一打（眾多）女人，最高判刑三年，相當於非法購買二十隻癩蛤蟆的最高刑期。因此中國女人的價值不如鸚鵡，僅僅與癩蛤蟆相當。」