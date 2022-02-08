繼Joeman、丟丟妹 「百靈果」主動要求演出八點檔
三立八點台劇一直是網紅與年輕觀眾的最愛，包含Joeman、丟丟妹都曾主動要求來客串演出。這次《天之驕女》更吸引到最紅的Podcast主持人「百靈果」成為忠實觀眾，經常在社群媒體上分享看《天之驕女》的心情，日前百靈果的Ken與Kylie終於圓夢來劇中客串一腳，兩人飾演國際媒體的記者，演出時台、英、中三語交錯，既認真又爆笑的表現讓對戲的演員亮哲、明杰、星卉與林則希等人都是演技大考驗，要在嚴肅的劇情中不笑場，讓他們驚呼太難了。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-08 00:00:00
留學美加的Ken與Kylie經常在podcast節目中解析英語新聞，這次客串演出記者，必須要自己把劇本翻譯成台語跟英語，不會說台語的兩人還出動岳父跟另一伴一句句把台詞錄下，走到哪都練到哪，兩人大呼對他們來說用英文還簡單許多。許多人意想不到作風這麼洋派的「百靈果」兩人居然是台語劇《天之驕女》的忠實粉絲，Ken說一開始是空姐也是網紅的太太先入坑，最後兩人天天一起追劇，現場工作人員不相信他真的是鐵粉，還特別隨機考他最新劇情，完全答對讓明杰與林則希驚呼你們真的有看。
Ken與Kylie兩人為客串的這場戲苦練台詞，本來以為都背好了，沒想到到了拍戲現場被多加了一句台詞，讓Ken當場崩潰，連製作人都看不下去，安慰他們說沒關係，可以為你們破例讓你們的台詞中間可以穿插英文。兩人在記者會的劇情中必須用犀利的言詞提問，雖然緊張但表演慾爆發，中間甚至還臨場發揮自己加了中英文台詞，結果亮哲與明杰兩人也被逼出潛藏的「英語力」，也自己加上英文台詞對戲，意外效果讓人驚呼果然台語劇演員其實真的是非常的國際化。
因為Ken與Kylie的加入，這場戲也變成演員的演技大考驗，身為脫口秀演員的Kylie舉手投足都張力十足，卻讓必需演出哭戲的星卉吃足苦頭，因為當大家NG笑場的時候，她還必須保持悲傷的情緒，不受現場歡樂氣氛的影響。林則希也說百靈果實在太搞笑，我演戲八年沒有NG過這麼多次，我剛剛得要捏著大腿才能把戲演完。這段精彩的將在明晚(周二)晚上八點播出。（編輯：薛羽彤）