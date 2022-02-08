賴慧如「膠帶比基尼」辣翻　飆最高收視百萬人搶看

民視一年一度盛況空前《民視第一發發發》除夕過年特別節目「百人大開場」、「經典歌舞大PK」、「明星運動會」以及爆笑短劇「武松祥虎」全節目收視創佳績全國第一遙遙領先，平均收視6.49，總收視人口2,659,000。其中最高收視7.7總收視人口1,679,000人，落在賴慧如「膠帶比基尼」上半身全裸演出以及民視視創中心的科技「微秒變裝」，賴慧如與楊廣正老師以及曾文俊老師合作的國標舞震撼演出，超火辣視覺效果「飆」出全台最高收視，民視團隊、主持群以及所有表演藝人感謝所有觀眾用收視率支持《民視第一發發發》。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-08 01:00:00
第二高收視7.47總收視人口1,623,000，落在張家瑋與舞立方趙敦毅老師合作「鳳飛龍舞」飛出高收視，白色舞衣的倆人搭配出完美一剛一柔，將6米高的飛天舞蹈注入靈魂呈現，高質感唯美畫面感動現場所有人。第三高7.21總收視人口1,566,000落在顏曉筠「沒有極限」與知名導演李景白從水下11米拍攝，再到攝影棚代表「火」與國標舞老師曾文俊的舞蹈，顏曉筠說把「水火相容」不可能任務的舞蹈完成了，感謝觀眾的支持。
孫協志與王仁甫動員近百位的小學生與200多位高中大學生在民視大樓一同接力熱舞也高達6.27收視人口1,365,000，以拍攝MV手法排出超大陣仗「56」與「未來」，在五樓「鑽石之眼」戶外邀請到民視董事長王明玉與總經理廖季方來助陣，呈現「夢想與未來」，聲勢浩大的畫面呈現令人振奮。
在主持人綜藝大哥胡瓜與天后陳美鳳帶領下說：「年年收視都第一名，我們更要用心製作，壓力是來自於自己」，光是第一段大開場70分鐘的表演我們要錄影7到8個小時，收視好自我要求還要更好，每一年都要挑戰自己，把最好的節目帶給觀眾。（編輯：薛羽彤）