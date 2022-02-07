N95、KN95、KF94口罩該怎麼選？戴哪一種？重症醫詳解！

我是廣告 請繼續往下閱讀
N95、KN95、KF94口罩，三者有何差異？怎麼選？
黃軒醫師在社群上分享，近日民眾詢問度高的N95、KN95、KF94口罩，較顯著的差異在於認證國家、過濾效率及配戴方式。N95口罩認證國家來自美國，KN95則是中國，KF94則來自韓國，隨過濾效率賦予不同的數字，95代表著可過濾95%低於3微米的顆粒，94則代表為94%。
在配戴上，隨樣式設計不同，密合度及舒適度、呼吸程度等皆有差異。N95有口罩繩直接榜在頸後，為的是製造強制的緊密效果，因此脫戴不便、呼吸不順，但密合度非常高。而KN95和KF94則為耳掛式，沒有強制的緊密效果，脫戴方便、呼吸順暢，不過緊密度較低。
一般民眾和高風險族群，建議配戴什麼口罩？
黃軒醫師表示，若是高風險族群，如第一線人員、防疫人員等，N95可說是唯一選擇，這類族群需長期處於高風險環境當中，一刻都不能掉以輕心，舒適度自然不是優先考量，完全密合是主要目標，因此也長呼籲N95口罩留給醫護人員、防疫人員使用。
至於一般民眾則可使用耳掛式的KN95和KF94，設計上為更配合生活，緊密度比N95低，許多民眾飲食等動作需拉下口罩的機率較高，使用這類口罩較為方便，也容易呼吸，且也具有95%、94%的過濾效果。相反的，若是執意戴上N95口罩，恐怕不僅影響生活，也可能因為影響生活而更頻繁拉下口罩喘口氣，暴露在風險當中。
黃軒醫師提醒，戴口罩的重點在於具有一定過濾效果，且可在生活及防疫取得平衡，在口罩確實戴妥的情況下，其實可用布口罩加上醫療用口罩，或是使用外科口罩，研究發現也有助阻擋95%的氣溶膠傳播。
在購買口罩一樣要注意是否為真貨。日前美國CDC也提出警告，有些N95、KN95、KF94口罩仍有假貨流串。購買時需注意口罩上的鋼印，包括了公司名稱及口罩驗證號，如KN95口罩，上頭的鋼印除了公司名稱外，也需要印有GB2626-2019或GB2626-2006的驗證號。因此建議口罩購買時也需注意通路，避免來路不明的管道。
口罩鼻子嘴巴要遮好，正確配戴口罩更助確實防疫！
最後也提醒民眾，不論配戴何種口罩，都務必注意鼻子和口部都要確實遮住，遵循開、戴、壓、密四步驟，特別留意口罩的密合度，尤其是戴兩層口罩的族群，避免因兩層擠壓出現縫隙，否則環境中有病毒一樣有風險，正確配戴口罩更有助確實防疫。而若是有心肺功能障礙的患者，通常不建議配戴不透氣的口罩，以免阻礙呼吸，建議可先與醫師詢問。
延伸閱讀
第三劑疫苗怎麼打？打哪支？一次看懂，招名威詳解！
想生求助要趁早！人工生殖助圓夢