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廣告小妹致歉林志玲　她「一句話」點出關鍵超中肯

▲廣告小妹（右）影射林志玲找代孕，今（7）日在臉書致歉。（圖／翻攝林志玲、廣告小妹臉書）
▲廣告小妹（右）影射林志玲找代孕，今（7）日在臉書致歉。（圖／翻攝林志玲、廣告小妹臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-07 15:52:15｜2022-02-07 15:52:43

47歲台灣第一名模林志玲，在過年期間突宣布已生下一兒，讓外界又驚又喜，卻遭到網紅「廣告小妹」影射找代孕，本人未多做回應，廣告小妹也於今（7）日道歉。對此，兩性作家艾姬發表看法，「如果生理上不允許，代理孕母也沒關係。最重要的是，我們都得想想，為什麼要生小孩？看著廣告小妹艱辛的求子之路，我也覺得挺心疼。」

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▲林志玲真的進醫院動手術了。（圖／林志玲臉書）
▲林志玲高齡生下一子。（圖／林志玲臉書）
▲林志玲發布生子消息，放了一張父母與小男孩的符號圖。（圖／林志玲IG）
▲林志玲發布生子消息，放了一張父母與小男孩的符號圖。（圖／林志玲IG）
兩性作家艾姬，對於此次廣告小妹暗指林志玲找代孕風波，她也在臉書發表看法，她表示每次看到女人為了懷孕非常努力，甚至得做很多傷身的醫療，經歷許多痛苦我都覺得萬分佩服。「生孩子是感受生命孕育成長的過程，而不是為了完成某個人的心願。什麼有小孩的家庭才完整之類的催生話術都是狗屁，你自己就是完整的，不一定要有伴、有孩子、有任何人。」

▲兩性作家艾姬。（圖／我是艾姬臉書）
▲兩性作家艾姬。（圖／我是艾姬臉書）
對於林志玲高齡喜獲麟兒，艾姬也直言多少對不孕夫妻有激勵作用，同時也產生壓力，「至少春節期間應該有些媳婦聽到這句有些刺耳：『加油啊！林志玲都辦得到、妳也可以。』」艾姬坦言自己沒有要打臉廣告小妹，對於她求子路艱辛「我也覺得挺心疼。」「我只能說，女人真辛苦。生活是自己在過的，要不要生，怎麼生，都是自己的選擇！」（編輯：薛羽彤）

▲兩性作家艾姬看林志玲被影射找代孕風波。（圖／我是艾姬臉書）
▲兩性作家艾姬看林志玲被影射找代孕風波。（圖／我是艾姬臉書）

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