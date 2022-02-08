來走春！官方認證賞櫻最佳時間 日月潭櫻花週五起盛開
中央氣象局與農委會農試所今年首度預報台灣櫻花花期，針對南投日月潭九族文華村的八重櫻、以及阿里山國家森林遊樂區的染井吉野櫻進行預報，根據預報資料顯示，九族文化村的八重櫻目前已經開花突破5%，建議賞花期間會落在本週五（2/11）至2月24日之間，相較於往年大約提早7天左右，有興趣的民眾不妨把握機會。至於阿里山國家森林遊樂區，染井吉野櫻仍處在花芽階段，預估開花5%時機點將落在2月24日，比歷史平均值提早15天，建議賞花期間為3月5日至3月19日。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-08 07:30:00
根據觀測資料顯示，南投日月潭九族文化村的八重櫻目前逐步進入適合的賞花期，相較於往年大約2月18日左右開始，今年時間略微提早7天左右，而盛開時間大約落在2月17日，相較於往年則是略早8天，屆時也逐漸接近尾聲，直到2月24日之前都相當適合前往賞花。
至於位置較偏南部的阿里山國家森林遊樂區，園區內的染井吉野櫻目前還處在花芽階段，尚未進入開花期，預估要等到2月24之後會慢慢開花，但相較於往年大約提前了兩週左右，而最佳賞花期預估從3月5日開始持續到3月19日，盛開時間約落在3月12日，大約比往年提早15到17天，提醒有興趣的民眾要把握最佳賞花期，也可以隨時查閱氣象局「農業氣象觀測網監測系統」留意最新花期預測。