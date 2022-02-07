明年過年年假只有4天？他悲傷崩潰　內行人秒曝正解

今（7）日是開工第一天，相信許多民眾一定還無法收心、想要繼續放假。一名網友就不甘心年假結束，直接找出明（2023）年的過年年假天數，沒想到一看只有4天崩潰地在網路發文，立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 17:14:30
這名網友日前（3日）在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，眼看春節年假只剩下3天了，雖然對假期依依不捨，但是更悲傷的是，原PO翻出明（2023）年的月曆發現「明年過年才4天……」，並附上一張行事曆截圖，表示明年1月21日除夕那天剛好是星期六，而大年初一1月22日則是周日，意味著明年只有除夕、初一、初二和初三可以放假？頓時讓原PO覺得相當崩潰！
貼文一出，立刻引起許多網友討論：「今年才剛開始就開始擔心明年的假期」、「我過年才休三天～更悲傷」、「連續假期與我無關，我做二休二還要加班」、「你放心，春節怎麼放都不會只有四天」、「沒差，我一年放365天」、「對服務業來說，年假根本不存在」、「應該是7天」。
不過也有不少內行人提出意見：「應該是7天」、「會彈性的，現在過年最少有一週」。事實上在2019年行政院就已拍板定案，春節連假至少都會七天起跳，也就是從除夕「前一天」開始放假並擇期補班，而行政院人事行政總處在每年在5、6月才會公開隔年的政府行政機關辦公日曆表，所以2023年過年到底有幾天年假，還是要依照行政院人事行政總處才準確喔！（編輯：陳珮瑜）