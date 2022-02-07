防堵高雄港疫情擴散！高雄港開工前進行工作人員全面篩檢
台灣港務公司高雄港務分公司於今(7)日、明(8)日連續2天，在高雄港區開設8處篩檢站，提供需進入高雄港區之工作人員前往篩檢，沒有在這2天篩檢者，9日起如需進入港區工作，應自費取得3天內PCR篩檢陰性證明，才能進入港區工作。
記者黃守作／高雄報導
2022-02-07 17:25:09
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，為防堵高雄港疫情擴散，依據高雄市政府疫情指揮中心指示，高雄港區工作人員於開工前應全面PCR篩檢，並於7日、8日連續2天，在港區開設8處篩檢站，提供需進入高雄港區之工作人員前往篩檢，沒有在這2天篩檢者，未來如需進入港區工作，應自費取得3天內PCR篩檢陰性證明，才能進入港區工作。
王錦榮說，依據高雄港區春節假期後復工前全面篩檢政策，高雄市政府於7日、8日2天，在高雄港區34號、36號、38號、55號碼頭及第2貨櫃中心、3、5貨櫃中心、4貨櫃中心與6貨櫃中心共開設8處篩檢站，以防堵疫情擴散。
王錦榮指出，2月9日起將於各管制站派員查核，如查無2月7日、8日篩檢資料者，禁止進入港區工作，未來要進入港區工作，應提出3日內PCR陰性證明，且需自費至醫療機構進行篩檢。
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