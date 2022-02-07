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水果價格暴跌25%！中國清零政策重創東南亞果農

▲泰國正在研發一種消毒劑，以噴灑用於出口泰國榴蓮上，向中方保證，泰國榴蓮上沒有武漢病毒。 （圖／美聯社／達志影像）
▲泰國正在研發一種消毒劑，以噴灑用於出口泰國榴蓮上，向中方保證，泰國榴蓮上沒有武漢病毒。 （圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-02-07 17:38:48

《四方報》報導，中國在疫情控制上實施嚴格的清零政策，此舉大大衝擊東南亞的果農業者。其中又以火龍果果農衝擊最大，種植者如今已背負沉重的債務。 

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根據《紐約時報中文網》報導，中國祭出嚴厲防疫政策，包含關閉中國邊界，並對數以千計的水果和冷凍食品包裝進行檢測等措施。上述措施重創東南亞的新鮮果品運輸，並影響東南亞果農的生計。 

根據越南蔬菜協會（Vietnam Association of Vegetables）統計，越南有超過100萬生產火龍果、芒果和鳳梨的農業者受到了中國清零政策的影響，其中以火龍果果農衝擊最大。數據指出，在越南32億美元（約新台幣877億元）的蔬果出口額中，中國就佔了55%以上，其中火龍果又佔主要份額。 

報導指出，越南火龍果的價格在2021年12月的最後一週暴跌25%，至接近於零的水平，有火龍果農民因找不到買家，把2021年收成的大部分都免費給了鄰居，辛苦種植的水果最終只能扔掉或餵雞，半數以上的火龍果種植者在疫情中揹起債款。 作為應對，越南政府正努力幫助農民找到替代市場，包括將火龍果分送到越南當地的超市。而泰國正在研發一種消毒劑，以噴灑用於出口泰國榴蓮上，向中方保證，泰國榴蓮上沒有武漢病毒。 

儘管沒有什麼證據表明病毒可以通過此類產品傳播，但迄今為止，中國已將檢測範圍從人擴大到蔬菜、瓜果、活雞、輪胎和自行車，甚至還有郵件等。東南亞的出口商們預計，在2月20日北京冬奧會結束後，情況才會有所緩解。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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