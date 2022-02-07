水果價格暴跌25%！中國清零政策重創東南亞果農

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根據越南蔬菜協會（Vietnam Association of Vegetables）統計，越南有超過100萬生產火龍果、芒果和鳳梨的農業者受到了中國清零政策的影響，其中以火龍果果農衝擊最大。數據指出，在越南32億美元（約新台幣877億元）的蔬果出口額中，中國就佔了55%以上，其中火龍果又佔主要份額。
報導指出，越南火龍果的價格在2021年12月的最後一週暴跌25%，至接近於零的水平，有火龍果農民因找不到買家，把2021年收成的大部分都免費給了鄰居，辛苦種植的水果最終只能扔掉或餵雞，半數以上的火龍果種植者在疫情中揹起債款。 作為應對，越南政府正努力幫助農民找到替代市場，包括將火龍果分送到越南當地的超市。而泰國正在研發一種消毒劑，以噴灑用於出口泰國榴蓮上，向中方保證，泰國榴蓮上沒有武漢病毒。
儘管沒有什麼證據表明病毒可以通過此類產品傳播，但迄今為止，中國已將檢測範圍從人擴大到蔬菜、瓜果、活雞、輪胎和自行車，甚至還有郵件等。東南亞的出口商們預計，在2月20日北京冬奧會結束後，情況才會有所緩解。
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