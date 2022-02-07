冬季限定！日本鼎泰豐推「草莓小籠包」 網：別玩食物
鼎泰豐以知名的小籠包紅遍全球，許多來自世界各地的遊客一到台灣都要指名吃其店內美食。不過日本的鼎泰豐最近推出冬季限定的「草莓小籠包」以及「巧克力小籠包」，超奇特的口味讓網友都直呼：「拜託停下來！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 18:01:29
日本鼎泰豐日前在官方IG分享了一組照片，表示這是1月12日開始販售的「新年限定推薦菜單」，裡面有兩款「甜味」小籠包，一款是「草莓小籠包」，另一款是「巧克力小籠包」，2顆小籠包的售價是380日元，相當於約91元新台幣，等於一顆就要價台幣約45元。
而官網也強調，這款特殊風味的小籠包，是以法式巧克力和國產草莓製成，除了有草莓的酸酸甜甜口感，也襯托了豆沙的甜味，推薦當作飯後甜點。
網友看了都忍不住直呼：「不可以玩食物」、「草莓小籠包？不要亂吃美味的台灣菜」、「先不要喔」、「下一個口味就是珍珠奶茶了」，不過也有網友表示：「我想嚐嚐什麼樣的味道，好像很有趣」、「想吃」、「感覺好像可以欸」、「走得很前面」不過根據日本網站報導，過去日本鼎泰豐就曾經推出過草莓小籠包，不少人吃過後認為「其實沒有很難吃」、「像在吃熱熱的草莓大福」。（編輯：陳珮瑜）