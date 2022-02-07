動物園訓練有成！帥氣黑吼猴「貼心有禮」：吃飯也不搶喔
今天是春節連假過後的第一天上班日，全國的中小學生再過四天（2/11）也將迎接開學日，不論是大人或小孩都要趕緊收收心，調整生活作息囉！住在臺北市立動物園裡的黑吼猴單身漢群沒有放寒假，即使是春節期間，每到了固定上課的時間，爸爸「Luca」依然會帶著兩個兒子認真地上特製輔導課-黑吼猴親近訓練。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 18:10:55
黑吼猴為什麼要上課呢？野生動物一般是從遊戲及和父母的互動中，學習謀生的技巧，臺北市立動物園則是為了照養和醫療的需求，動物保育員會藉由動物親近訓練的課程，和動物培養互相信賴的情誼，以便在必要的時候，能近距離觀察動物的外觀，甚至在不用麻醉的情況下，協助獸醫師完成動物醫療等工作。
在每次上課前，保育員都會為黑吼猴們準備牠們愛吃的食物當作獎勵品，像是當令的油菜花鮮嫩可口，兄弟倆非常喜歡，看到保育員端著一盆油菜花走過來時，牠們就會主動上前卡位；至於葡萄乾則可稱得上是動物訓練的不敗聖品，甚少有動物能抗拒得了那嚐起來酸酸甜甜的滋味。上課鐘響，原本不為所動的黑吼猴爸爸「Luca」，一看到葡萄乾登場，就立即從高高的棲架上移動到上課的指定位置呢！
黑吼猴的個性很溫馴，親子間感情十分融洽，牠們平日裡總是依偎在一起休息，吃飯的時候也會分享食物，即便是上課時面對大家都非常愛吃的葡萄乾，也不曾發生爭先恐後或是搶奪食物的情況，而是在各自的位置上，依照保育員的指令耐心地等待。看到黑吼猴單身漢群如此乖巧有禮的模樣，讓保育員忍不住稱讚牠們是野生動物界的模範紳士。（編輯：李惠婷）