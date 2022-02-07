綠委指藍幫通緝犯借場地　彭文正嗆聲不要自取其辱

名嘴彭文正與台大名譽教授賀德芬，明日將在立法院開「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」。民進黨立委許智傑今（7）日查出，協助借場地的是國民黨立委鄭正鈐，根本是幫通緝犯借場地；彭文正則嗆聲，不要自取其辱。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-07 18:24:37｜2022-02-07 18:33:25
許智傑說，彭文正因誹謗蔡英文總統論文造假又拒不出庭，去年年底已被通緝，國民黨立委不勸他回國面對司法，反而協助租借立法院場地大開國際記者會？不免讓人不禁懷疑，國民黨立委是要與通緝犯為伍一同抹黑我國元首？
許智傑指出，倫敦大學已聲明證實蔡總統學位屬實，沒想到卻有國民黨立委協助少數極端意見在國會殿堂開國際記者會，跨國譴責倫敦大學葬送學術尊嚴，若沒有處理好恐將鬧出國際笑話，「拜託國民黨懸崖勒馬，不要再亂下去了。」
彭文正則在許智傑的臉書上留言反擊。彭文正說，他限許智傑3天之內道歉，「我是通緝犯嗎？準備程序庭都沒有開完何來的犯？」何不先笑一下那個學術詐欺犯連個記者會都不敢自己出來講還把資料封存到2049年。
彭文正還說，他誠摯邀請整個民進黨黨團站出來，護衛這個學術詐欺犯讓大家正面對決，不要私底下用國家機器整人「囂俳沒落魄的久」；他也邀請許智傑上節目辯論。