新加坡掀起亞洲SPAC熱潮 東南亞新創公司搶搭順風車
作為兩大金融中心，新加坡與香港一直以來都處在競爭狀態，而去年9月，新加坡搶先引進「特殊目的收購公司」（A Special Purpose Acquisition Company，下稱SPAC）機制，並搶先在今年1月掛牌亞洲第一檔SPAC後，開啟了亞洲SPAC熱潮。
記者李澍/綜合報導
2022-02-07 20:49:24
SPAC是一種比傳統IPO能更快速上市的投機方式。專家預測，新加坡短期內還會有多檔SPAC上市。據統計，今年1月，共有3家SPAC登陸新加坡交易所，包括新加坡政府基金淡馬錫支持的SPAC「Vertex Technology Acquisition Corp.」、歐洲資產管理公司Tikehau Capital和LVMH集團董事長Bernard Arnault的控股公司Financiere Agache支持的SPAC「Pegasus Asia」。
有專家指出，新加坡的SPAC機制將吸引東南亞新創公司的目光，或將有更多東南亞新創公司會尋求被SPAC併購，以達到快速融資的目的；此外，在未來12到18個月內，新加坡SPAC的掛牌家數可能會達到12家。
有投資銀行業內人士表示，在新加坡上市的SPAC將會以金融科技、科技與消費產業為併購的主要目標，被併購企業估值可能會落在8億新幣（約新台幣222億3380萬7662億元）至20億新幣（約新台幣555億8451萬元）之間，今年內就有望完成首筆併購案。
SPAC本身是空殼公司，主要是藉由IPO籌措資金，再用這些資金尋找企業體加以併購，不少新創公司會借此方式上市；一方面，新創公司能加快上市腳步；另一方面，SPAC藉由協助目標企業上市，再從中獲利。