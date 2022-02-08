準新人們請注意！「新北愛幸福市集」包辦婚事享優惠

西洋情人節即將到來，新北市首度集結婚紗、婚攝、飾品、喜餅、禮品等業者，從2月11日至15日舉辦為期5天的「2022新北愛幸福市集」，讓準新人們免於四處奔波，節省時間又可以一次買好、買齊、買到好便宜！
記者陳志仁／新北報導
2022-02-08 07:00:00
新北市長侯友宜指出，為提升新北市年輕朋友的結婚意願，新北市特別整合鑽石、婚紗、攝影、伴手禮、餐廳等全套優質服務，在西洋情人節的期間，提供準新人們最優惠的價格；更結合中港大排的光雕秀，為有情人增添浪漫情懷，讓結婚成為一件既輕鬆又幸福的好事情。
經發局表示，新北愛幸福市集自2月11日至15日為期5天，將於新莊宏匯廣場11樓推出幸福產業展售會，多達60個攤位提供準新人們全方位服務；其中，婚紗攝影業者聯合祭出限定版「幸福大禮包」，不到2萬元即可享有20張修片電子檔、相本、謝卡、兩套新娘婚紗、一套新郎禮服、妝髮等全套服務。
經發局補充，展場每日皆有促銷活動，「幸福骰子樂」有機會免費獲得CZ鑽戒與耳環，「幸福大競標」讓準新人們滿載而歸，現場還會限量500份月老加持的姻緣紅線，祝福單身朋友順利尋得幸福另一半外，還有二手禮服百元義賣；活動的資訊請洽新北市經發局網站，或「來趣新北金發局」粉專鎖定最新好康。