沒有平台符合需求，Jaguar將自行研發Panthera電動平台
Jaguar Land Rover於2021年2月發表Reimagine全球策略，其最主要內容就是要轉型成電動品牌，然而要達到此目標必須要有平台讓旗下車型轉為電動車，對此Jaguar日前便表示由於現行沒有平台符合需求，因此要自行研發電動平台。
Carture 車勢文化
2022-02-08 00:55:20
為了因應電動化趨勢車廠都陸續擴大旗下電動車陣容，甚至有些品牌更宣布轉型成電動品牌，其中Jaguar於2021年2月發表Reimagine全球策略，並計畫於2025年轉為純電品牌。
為了朝電動品牌邁進Jaguar就已開始物色其它品牌電動平台，藉由透過合作快速達到目標，但由於Jaguar於產品造型有著獨特的風格及需求，加上欲進一步提升品牌地位向更高階市場發展，在此條件下目前市場並沒有平台能符合需求，因此Jaguar決定行研發名為Panthera電動平台。至於會有哪些車型搭載Panthera電動平台目前尚不清楚，但為了和Land Rover有所區隔，房車產品或許會繼續推出，休旅車當然也是不可或缺的車型，但與現行相比整體陣容規模與則有可能會縮減。