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Honda Fit 創銷售佳績！1 月銷售破千，e:HEV 訂單破兩千張！

▲ Honda Fit 創銷售佳績！1 月銷售破千，e:HEV 訂單破兩千張！
▲ Honda Fit 創銷售佳績！1 月銷售破千，e:HEV 訂單破兩千張！

2GameSome - 有車賞

2022-02-08 02:55:00

全新 Fit 自發表以來，以絕佳的小車大空間搭配完善的主被動安全、優異的品質妥善率及中古車價值，深獲顧客的肯定及信賴，1 月份創造 1,127 台銷售佳績，市場占有率 31%。

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去年 12 月底上市的 FIT e:HEV 以獨步領先的新世代科技動力系統電驅雙動能，為百萬內唯一搭配鋰電池車款，能達到傲視車壇最佳市區油耗 39.57km/L，平均油耗也能高於一般油電車款的 26.9km/L，同時提供油電複合式動力系統保固 5 年或 15 萬公里，鋰電池 10 年或 20 萬公里皆為業界最佳保固，節能同時並擁有媲美 2.5L 汽油引擎水準的 25.8kg-m 扭力，自上市以來大獲好評，目前已累積 2,000 台訂單以上，Honda Taiwan 積極協調供應計畫，以儘早將車輛送達給顧客。

全新 Fit 特色

  • 全新 Fit 致力於完全消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整 A 柱的位置和傾斜度，更搭載全平整儀表控台及去除遮光罩的 TFT 彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」。
  • 全新 Fit 新一代座艙採新世代高質感體感紓壓G-frame皮布雙織座椅，接觸面採用 NATURAL TEXTILE 透氣親膚，織布表層抗汙加上底層防水布設計，搭配質感細膩的 PRIME SMOOTH 高質感皮料，讓使用者被柔軟包覆；椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可愉悅地享用「乘坐的舒適」。
  • 全新 Fit 考量到全員的便利舒適，搭載 Honda 專利、變化多端的 ULTRA SEAT 多功能變化座椅，包含彈性 U 模式（後座椅 6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。此外，搭載 8 吋觸控式音響主機，內建收音機/USB/藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結(Apple CarPlay/Android Auto)；搭載「EPB 電子式駐車煞車」及「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」等配備，增添便利、科技躍動的獨特風格，創造出獨有的「用的舒適」。
  • 全新Fit更以高安全規格標配搭載以新世代 Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統為首等 27 項主被動安全系統，以全方位的主被動安全配置，體現 Honda 對「提昇自我保護能力」、「減低對方車輛的傷害」、「減低對路人的傷害」的努力，實現最完整的安全防護以及全方位對人友善的安全設計理念。
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