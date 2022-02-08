NOW早報／黃郁婷陷中國隊服爭議！冬奧1500m滑冰僅排26名

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荷蘭35歲好手Ireen WUST預賽就完成1分53秒28的好成績，也打破奧運紀錄，日本滑冰女王高木美帆銀牌，荷蘭好手Antoinette DE JONG奪銅。黃郁婷在之前練習穿上中國隊服，引發爭議，她也回嗆網友，「可以不必為我加油」，之後也擔任中華隊開閉幕舉旗手。黃郁婷下一場賽事是在2月13日500公尺賽事，2月17日是她最手的1000公尺賽事。
今日天氣／清晨各地仍低溫！北部全天偏涼不超過20度
中央氣象局今（8）日表示，昨晚隨著鋒面接近並通過，雨勢逐漸出現，降雨在昨晚至今晨這段會最明顯，今天白天鋒面過後冷空氣南下，水氣會逐漸減少，屆時降雨區會逐漸轉為迎風面的北部、東半部為主，中南部則是從局部短暫陣雨漸轉為多雲；溫度方面，西半部、東北部清晨低溫約13至15度，花東17、18度；今天北台灣整天偏涼冷，大台北及宜蘭地區高溫不超過20度，中部及花東21、22度，南台灣影響最小，可達24度。
納豆醒了！家屬證實「第一天就恢復意識」 手術細節曝光
藝人納豆（林郁智）搞笑、開朗的形象深受不少觀眾喜愛，他上月24日傳出因腦出血，動了2次引流手術，據悉病情逐漸好轉，（7）日經紀人向《NOWnews今日新聞》透露納豆已經清醒，家屬表示他第一天就已經恢復意識。
經紀人先是澄清，納豆其實手術後第一天就已經甦醒：「謝謝大家這段時間的關心，抱歉讓大家擔心了，豆哥術後第一天其實已恢復意識，並無報導中的昏迷不醒，過年這段時間也很感謝院方的照顧，豆哥的情況每天都有越來越好，只是醫生有囑咐要多休養，所以暫時還不能跟外界聯繫。」
事實上，納豆這次動的手術為腦室腹腔引流，因外部的引流管容易造成感染，醫生建議用此方式，對他的狀況會更好，經紀人也再次向大家報平安：「請大家放心，目前手術已順利結束，豆哥已進恢復室休息，家人對他恢復的情況也很樂觀，這段時間請再給豆哥一些恢復和休養的空間。」
疫情觀察到11日 柯文哲：若無變化下周將微解封
中央疫情指揮中今（7）日宣布2月8日至28日維持防疫二級警戒，台北市長柯文哲表示，疫情觀察到星期五（11日），若無變化下個星期將「微解封」，而12日登場的台北燈節將如期舉興，若有問題將限縮現場人數。
柯文哲表示，過年期間北市人口大約有200萬，本周開工後將有150萬人回流到台北上班，將觀察一個禮拜，若到週五（11日）無大型感染狀況，將一步一步解封。解封順序是跟民生經濟無相關的先放鬆，12日登場的台北燈節仍將如期舉行，若有問題會限縮現場人數，若無問題，歡迎民眾去士林賞花燈。
《殭屍校園》秀赫逃亡現場驚見周子瑜！現身方式意想不到
南韓影集《殭屍校園》蟬聯Netflix收看榜冠軍數日，劇中新生代演員人氣三級跳，眼尖的網友也發現，第二集中秀赫（羅門 飾）的逃亡現場，驚見TWICE的子瑜、OH MY GIRL的YooA，欣喜若狂表示：「意想不到的現身方式！」
《殭屍校園》第二集中，秀赫跟同學分散獨自躲在美術教室，正準備跳窗逃離殭屍大軍時，牆上掛了2張肖像素描，網友放大檢視發現是TWICE的子瑜、OH MY GIRL的YooA，2人「意象不到的客串方式」便在海外社群掀起討論。該2張肖像分別取自TWICE《Feel Special》的宣傳照以及YooA自拍，粉絲也幽默表示，決定取用YooA該張自拍者，應是OH MY GIRL的忠實粉絲，「挑的很有品味」。
明年過年年假只有4天？他悲傷崩潰 內行人秒曝正解
（7）日是開工第一天，相信許多民眾一定還無法收心、想要繼續放假。一名網友就不甘心年假結束，直接找出明（2023）年的過年年假天數，沒想到一看只有4天崩潰地在網路發文，立刻引起熱烈討論！
這名網友日前（3日）在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，眼看春節年假只剩下3天了，雖然對假期依依不捨，但是更悲傷的是，原PO翻出明（2023）年的月曆發現「明年過年才4天……」，並附上一張行事曆截圖，表示明年1月21日除夕那天剛好是星期六，而大年初一1月22日則是周日，意味著明年只有除夕、初一、初二和初三可以放假？頓時讓原PO覺得相當崩潰！
貼文一出，立刻引起許多網友討論：「今年才剛開始就開始擔心明年的假期」、「我過年才休三天～更悲傷」、「連續假期與我無關，我做二休二還要加班」、「你放心，春節怎麼放都不會只有四天」、「沒差，我一年放365天」、「對服務業來說，年假根本不存在」、「應該是7天」。
不過也有不少內行人提出意見：「應該是7天」、「會彈性的，現在過年最少有一週」。事實上在2019年行政院就已拍板定案，春節連假至少都會七天起跳，也就是從除夕「前一天」開始放假並擇期補班，而行政院人事行政總處在每年在5、6月才會公開隔年的政府行政機關辦公日曆表，所以2023年過年到底有幾天年假，還是要依照行政院人事行政總處才準確喔！（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。