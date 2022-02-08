鋒面雲系快速通過！水氣暫歇　清晨低溫回升4度

氣象局表示，本週天氣主要受到強度接近大陸冷氣團的冷空氣影響，昨晚隨著鋒面接近並通過，雨勢逐漸出現，並在今（8）日清晨最顯著，不過白天鋒後冷空氣南下，水氣會逐漸減少，降雨區逐漸轉為迎風面的北部、東半部為主，並針對台東縣發布大雨特報，中南部則是從局部短暫陣雨漸轉為多雲。
編輯中心／綜合報導
2022-02-08 06:33:49
氣溫部分，氣象局指出，北部整天偏涼冷，大台北及宜蘭地區高溫不超過20度，中部及花東21、22度，南台灣影響最小，還可達24度，但因清晨都涼冷，依舊要注意溫差。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲系快速通過，清晨降雨已減緩，雖有冷空氣，但少了「輻射冷卻」，低溫較昨晨大幅回升4、5度之多，截至4：53本島平地最低氣溫依序為：基隆(七堵區)12.8度，新北(中和區)13.0度，台北(南港區)13.1度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(南投巿)14.0度，南部(高雄田寮區)14.6度，東部(宜蘭三星鄉)15.8度。
吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明晚至週四迎風面水氣略增，桃園以北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南晴時多雲；週五至下週日（13日）白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」；下週一（14日）又將有另一「鋒面」接近、通過，中部以北降雨、各地氣溫下降，不過下午起就將好轉，中部以北雨後多雲、東半部仍有局部雨。（編輯：林莞茜）