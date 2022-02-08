COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

DS E-Tense Performance概念車導入Formula E賽車科技

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-08 09:55:20

Stellantis集團旗下豪華品牌DS推出一款名為E-Tense Performance的純電超跑概念車，不僅外觀設計極具張力還導入Formula E賽車的動力系統，使其0-100 km/h僅需2秒的驚人表現!

我是廣告 請繼續往下閱讀
DS E-Tense Performance概念車是以賽車為靈感所打造，輪廓上仍延續2016年於日內瓦車展發表的E-Tense概念車為主軸，不過細節處如前車燈以更有稜有角LED燈條雕塑出更犀利的眼神，車燈之間也採以發光式面板凸顯出品牌徽飾，上方飾蓋的散熱口也從原本的左右側移至上方，並將其色調換為黑色式樣以增添更多的個性化扮樣；車側主要改變是換上21吋低風阻輪圈，車尾造型與先前差異不大，主要是將車頂及尾廂蓋換成黑色調來強調更濃郁的性能感受。

雖然外觀的改變有限，不過這次進化主要在於換上Formula E賽車的動力科技，這組雙馬達系統在前軸可發揮335匹馬力後軸為470匹馬力，其最大扭力峰值更高達8,000 Nm，馬力輸出幾乎是先前的2倍，扭力峰值更是高出16倍，使其發揮出0-100 km/h僅需2秒的驚人數據，而電池模組則以碳鋁複合材料外殼包覆，並採用沉浸式水冷系統以提升散熱效率，置放位置擺在車身中後段以平均分配車重，並採用幾何式懸吊設計以獲取最佳的抓地表現。

DS E-Tense Performance概念車可說是賽車科技下放到市售車的前哨站，透過這輛車可分析各部件的作動表現同時也可作為新套件的開發平台，未來這些研發成果也將逐步導入市售車上。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀