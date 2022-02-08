50年韓烤店熄燈2年！2億打包整棟售建商　專家曝未來用途

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台灣房屋中山民生特許加盟店店長蕭佑寯分析，該建物近中山北路和市民大道口，離台北車站、捷運中山站都不遠，位置不錯，因產權單純，整棟公寓建商分兩筆交易整合完畢，由於建物屋齡已44年符合危老條件，同巷道內也有危老新案，所以建商購入後，應該是以開發推案為目的；不過，因該基地位於巷道內、土地面積約80坪，基地不大，開發略有限制，未來建物若改建更新，可能以小宅產品為主，開價可望挑戰百萬元。
根據房仲業者觀察，近年餐飲老店歇業後，經營人將自有店面轉推案的案例也不少，包括位於中山堂附近的65年老店「上海隆記菜館」，於2018年因人手不足歇業後，就以地主身分和新美齊一起改建，推出「新美齊硯」小宅新案，預計2025年完工；永康街名店高記的自有店面，在2010年由虹光集團購入後回租，餐廳繼續經營至2020年歇業，由虹光申請危老改建，推出「永康壹號」建案，預計2024年完工。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些餐飲老店雖然基地不大，但都位屬精華地段，交通便利，有利於小宅推案，且這些名店所在的商業區土地，容積率達560至800％，改建效益高，加上建物屋齡達危老標準，還有獎勵容積可用，因此吸引開發商出手，也促使這些辛苦從事餐飲幾十年的老闆們萌生退休念頭，乾脆換現金享清福。
第一建經研究中心副理張菱育指出，央行自2020年至今，已推出4波選擇性信用管制措施，導致建商的購地貸款成數從7成以上，下降到僅剩4成，近期更要求建商購地貸款要在18個月內動工，不過都更、危老案不在管制範圍內，所以建商的融資條件仍佳，若是土融最高可達8成、建融最高則可達7成；且都更、危老的融資不受銀行法的放款上限約束，使行庫更有放款彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠，增加建商進行整合開發的意願。