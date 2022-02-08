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陳柏惟宣佈不選六都市長　李雨蓁告別台中回高雄參選

▲陳柏惟在病房休養期間，還忙著為自己的客製春聯簽名。（圖／陳柏惟臉書，2022.02.08）
▲陳柏惟在病房休養期間，還忙著為自己的客製春聯簽名。（圖／陳柏惟臉書，2022.02.08）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-08 12:02:51｜2022-02-08 12:04:16

中二立委補選時創下兩黨通力合作佳績的林靜儀與陳柏惟，農曆年後正式「分家」，陳柏惟保留烏日服務處做為基進黨中彰投黨部，林靜儀除接收陳原本的龍井服務處，另覓新址成立沙鹿霧峰服務處。而原本可能在台中參選的基進黨組織部主任李雨蓁，已決定回高雄鳳山參選市議員。

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民進黨與台灣基進在中二立委補選一戰全力合作，不僅基進黨主席陳奕齊從高雄進駐台中，被罷免的前基進立委陳柏惟團隊人力、5個服務處也與林靜儀共用。隨著選舉落幕、林靜儀正式就任，雙方關係從合作無間慢慢轉為林靜儀所說「既合作又競爭」的關係。

▲中二立委補選時，民進黨與基進兩黨全力合作。。（圖／李雨蓁臉書，2022.02.08）
▲中二立委補選時，民進黨與台灣基進兩黨全力合作。。（圖／李雨蓁臉書，2022.02.08）
林靜儀昨上午在臉書宣佈，原本的5個服務處，備僅保留龍井服務處，她將在沙鹿、霧峰另設海線與屯區服務處，並預告於2月底正式運作。陳柏惟則於昨晚在臉書開直播，強調自己會留在台中繼續服務，但透露囿於經費，只保留在明道中學旁的烏日服務處，未來將做為基進黨中彰投黨部。

至於陳柏惟得力的左右手──前服務處主任陳建良、台灣基進組織部主任李雨蓁，他透露「他們倆即將離開台中，走向新的人生旅途」。據了解，長期擔任陳柏惟服務處發言人的李雨蓁，2018年初試啼聲，在鳳山區代表台灣基進參選市議員但落選，中二立委罷免及補選期間，多次征戰政論節目、建立全國知名度，原被視為基進搶奪下屆台中市議員席次的強棒，但台中市經林靜儀一役，民進黨信心大增，黨內議員選舉呈現參選爆炸的局面，基進基於勝選考量，將徵召李雨蓁回高雄參選。

▲陳柏惟前台中服務處主任陳建良（中後）、台灣基進組織部主任李雨蓁（前），將回高雄參選市議員。（圖／李雨蓁臉書，2022.02.08）
▲陳柏惟前台中服務處主任陳建良（中後）、台灣基進組織部主任李雨蓁（前），將回高雄參選市議員。（圖／李雨蓁臉書，2022.02.08）
據了解，少了李雨蓁之後，基進在台中目前只剩一人參選態度較堅定。陳柏惟昨在直播中「誠徵中部議員候選人」，他表示參選者與幕僚不僅需理念相同，還需經一段時間磨合與專業訓練，自己希望在中部培養更多的民主種子，而不只是勝選考量。

至於陳建良決定在基進大本營、高雄市三民區以無黨籍身份參選，勢將衝擊到罷韓四君子、台灣基進新聞輿情部主任張博洋選情。對此陳柏惟表示，3年前陳建良「拋家棄子」從高雄跟著他來台中打拼，這人情一定要還，但理論上他一定要支持基進黨候選人，所以「他們應該要有政治智慧，找到解決的方式。在他們倆人講好之前，別人無法插手」，並透露「民進黨初選還沒結束，不用這麼緊張基進啦！」

至於自己，陳柏惟重申不會選台中市長。他說當一名民選首長，要有自己的組織及人才庫，自己目前還沒這實力。至於下次參選，較有可能是立委選舉，但受限於選罷法「遭到罷免者4年內不得為同一公職」規定，不會是中二選區。

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