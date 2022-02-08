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頻傳跨境司機染疫！生鮮食品進不來　香港蔬菜價格狂飆

▲香港近日爆發第5波疫情。圖為排隊等待篩檢的香港民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港近日爆發第5波疫情。圖為排隊等待篩檢的香港民眾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-08 12:11:31

香港第5波疫情持續延燒，7日更暴增614例確診，源頭不明的個案也不少。最近傳出有跨境司機染疫，導致香港文錦渡口岸一度關閉，超過200部運菜貨車滯留港口，影響蔬菜供應，全香港菜價也不斷上漲，超市也出現了搶購潮。

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綜合港媒報導，近日接連有跨境貨車司機在中國確診，導致橫跨香港、深圳的文錦渡口岸一度關閉，約200多輛往返中港的貨車滯留，也造成貨運受阻。根據了解，所涉跨境司機多負責運送香港水果、魚、肉，但貨車被迫停留在文錦渡口岸，需等貨車相對應的司機放行後，才可開回香港。香港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，跨境駕駛通常一天可載兩趟貨，但部分駕駛上週五、六一趟貨也沒載到。

一名香港跨境司機表示，大部分被文錦渡口岸暫停通行影響的跨境司機都是運送生鮮食品，因不能及時進行交接、裝貨，導致無法回港，更有超過10輛裝載供港貨物的貨車停在口岸無法通行，導致貨物出現損耗。

港媒指出，文錦渡口岸通行受阻，影響生鮮食物供港，其中以蔬菜價格影響最大，多種蔬菜價格上升4至6成，其中以芥蘭、白菜、豆苗、萵苣等影響最大。萵苣在新年前售價兩斤約10至12元，但現在一斤卻要16元，漲幅超過一倍。

不少民眾轉往超市買菜，更有人擔心之後買不到，便預先買好2~3日份量的蔬菜。超市出現搶貨潮，大部分蔬菜貨架上已經空無一物，只剩下少量西洋芹、青椒等，豆苗、芥蘭都已經賣光。

香港進口蔬菜批發商會會長袁昌稱，香港9成蔬菜由中國進口，但當地對疫情緊張，供應狀況不知何時才會恢復正常。袁昌估計，若蔬菜持續供應不穩，菜價恐持續上升。

▲因跨境司機染疫，影響到香港生鮮食品供貨，超市出現搶購潮，蔬菜被搶購一空。（圖／翻攝自《香港01》）
▲因跨境司機染疫，影響到香港生鮮食品供貨，超市出現搶購潮，蔬菜被搶購一空。（圖／翻攝自《香港01》）
▲不少香港民眾搶購蔬菜。（圖／翻攝自《香港01》）
▲不少香港民眾搶購蔬菜。（圖／翻攝自《香港01》）
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