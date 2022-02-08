頻傳跨境司機染疫！生鮮食品進不來　香港蔬菜價格狂飆

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一名香港跨境司機表示，大部分被文錦渡口岸暫停通行影響的跨境司機都是運送生鮮食品，因不能及時進行交接、裝貨，導致無法回港，更有超過10輛裝載供港貨物的貨車停在口岸無法通行，導致貨物出現損耗。
港媒指出，文錦渡口岸通行受阻，影響生鮮食物供港，其中以蔬菜價格影響最大，多種蔬菜價格上升4至6成，其中以芥蘭、白菜、豆苗、萵苣等影響最大。萵苣在新年前售價兩斤約10至12元，但現在一斤卻要16元，漲幅超過一倍。
不少民眾轉往超市買菜，更有人擔心之後買不到，便預先買好2~3日份量的蔬菜。超市出現搶貨潮，大部分蔬菜貨架上已經空無一物，只剩下少量西洋芹、青椒等，豆苗、芥蘭都已經賣光。
香港進口蔬菜批發商會會長袁昌稱，香港9成蔬菜由中國進口，但當地對疫情緊張，供應狀況不知何時才會恢復正常。袁昌估計，若蔬菜持續供應不穩，菜價恐持續上升。
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