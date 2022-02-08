▲ 和泰 2022 年挑戰在台銷售紀錄 電動車引進與數位服務是重點

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2021 年台灣汽車總市場登錄台數近 45 萬台，雖受疫情影響較前年略為下滑，和泰汽車代理的品牌仍繳出亮眼的銷售成績，三品牌全年登錄台數共計 15.6 萬台，創下歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍。其中 Toyota 登錄 12.6 萬台，市佔率 28%，除 Yaris、Corolla Altis、Camry 分別稱霸各級距外，Corolla Cross 登錄 40,675 台，成為史上第一台年度銷售突破 4 萬台的 SUV 車款，穩坐全市場銷售第一的寶座，RAV4 全年登錄 25,162台，亦獲得進口車銷售 No.1。2021 年 Lexus 登錄超越 2 萬台，豪華品牌市佔率達 22%，除旗下 SUV 車款包括 UX，NX 及 RX 均奪下各級距銷售冠軍外，NX 全年登錄更達 7,069 台，榮登豪華車市場銷售冠軍；全新 Lexus NX 自去年 12 月上市以來更已累計超過 4,000 張訂單。 Toyota 及 HINO 商用車表現同樣不同凡響，3.49 噸（含）以上車款登錄共計 9,422 台，市佔率 33.2%，刷新和泰商用車在台銷售新紀錄。





Lexus 旗下 SUV 車款包括 UX，NX 及 RX 均奪下各級距銷售冠軍，蟬聯豪華 SUV 霸主地位。

和泰汽車預估 2022 年汽車市場規模為 46 萬台。今年和泰汽車旗下品牌也將配合原廠時程陸續推出全新車型，包含 Toyota 首款 BEV（Battery Electric Vehicle）車型 bZ4X、Town Ace Pickup、Town Ace Van、GR86、GR Supra手排版本及全新跨界旗艦車款 Crown 等；Lexus LC Limited Edition，現有量販車型新增導入 F SPORT Design 等級，同時爭取全新電動車款 RZ 450e 導入台灣市場；商用車將持續完整產品 Line-up，HINO 車型部分將導入 200 系 3.49 噸自排及長軸車型、300 系對應 AEBS 緊急煞車輔助系統法規車型、300 Hybrid 對應六期排放與安規項目車型、700 系 12 檔 AMT 變速箱及安全配備車型與空氣懸吊車型；Toyota 車型部分將導入 Coaster 1GD 柴油引擎車型、Granvia 8 人座商旅、HIACE 尾門對開式樣等。透過完整且多元的產品線，和泰汽車小型車販賣目標設定為 15.5 萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中 Toyota 13 萬台，Lexus 2.5 萬台，市佔率將上看 33.7%，另商用車市場因 2021 年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估市場總台數將下滑，但 Toyota、HINO 商用車仍將持續推進市佔，挑戰年販賣目標為 9,000 台。





HINO 大型商用車 2022 年銷售目標設定為 9,000 台。

面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團以 Mobility as a Service（MaaS）為願景，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更要致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型的方向與構面。和泰商城將於 2022 年 3 月盛大開站，搭配和泰 Pay 與和泰 Points 等多元支付方式，打造更完整的集團數位服務生態系。和泰集團乘車派遣服務 yoxi 2021 年已完成 250 萬服務趟次，2022 年目標達成 60 萬會員數、6,000 台車輛數與 600 萬服務趟次，並將持續新增預約叫車、代叫車、一次叫多台、週期性預約等功能，滿足乘客及司機各種多元的使用情境，大幅提升便利性。而目前全台唯一同時提供共享汽、機車服務的平台─iRent 也將於今年擴大共享汽車規模到 8,000 台，提供會員更方便、即時的24小時全天候移動服務。





企業永續方面，和泰汽車結合本業資源持續投入，以「人、車、環境」三大公益主軸，發展多元的企業永續活動，回饋社會與環境。今年起和泰汽車攜手新北市政府社會局與新北家扶中心，推動「移動公益幸福行動」，協助弱勢族群移動需求；環境保育部分，和泰汽車與行政院農委會特有生物研究保育中心合作，救助台灣現存唯一的本土原生貓科物種─石虎。此外，一車一樹今年目標種植 65 萬棵樹，導護裝備捐贈也將邁入第 12 年，攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家更將舉辦第四屆，和泰汽車致力成為永續領域的標竿企業。



