雞蛋跑哪去？實測北市4超市半數沒蛋 破百土雞蛋也搶光
國內自農曆春節之前迄今進入「雞蛋荒」，雖然開工後政府及不少通路業者都強調雞蛋貨源已進入平穩，不過《NOWnews今日新聞》記者今（8）日實際走訪北市4家連鎖超市，包含2家全聯、1家家樂福超市以及1家JASONS Market Place，發現4家店中僅有2家有雞蛋，而且都僅剩不到10盒；另外2家業者架上空蕩蕩，甚至連一盒130、140的有機土雞蛋也銷售一空，可見缺蛋狀況有多嚴重，要恢復平穩供應似乎還有長時間。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-08 14:04:41
走進社區超市，以往排得滿滿的雞蛋架上，如今僅剩價格吊牌，這是消費者這個過年不分南北的共同體驗，每個人看到店員都在問「還有蛋嗎？」記者今日實際來到台北市士林天母地區的4家連鎖超市通路，包含2家全聯、1家家樂福超市以及1家JASONS Market Place，其中僅有家樂福超市與其中1家全聯還有蛋的庫存，但也還來不及放上架上，僅放在走道旁就幾乎被搶購光，在平日較生意較平淡的中午時刻，也僅剩約5至8盒的10入雞蛋盒。
至於價格方面，還有雞蛋的全聯、家樂福超市的10入雞蛋盒，標價分別是51、57元。店員向記者透露，這樣的價格確實比過去偏貴一些，以往這樣的10入雞蛋盒價位約在40至45元。一位家庭主婦鄭小姐也說，她過年回南部也是一樣沒蛋，有的話也要50多塊， 跟過去相比確頗貴。
這樣的雞蛋荒，就算是主打有機、友善養殖的高價位雞蛋，也同樣被搶購一空。來到有著「貴婦超市」之稱的JASONS Market Place，架上每盒130、140元的土雞蛋同樣是空蕩蕩。記者詢問店員表示，雞蛋在今天早上還有進貨，但到中午就沒了。另一家連鎖超市店員無奈地說，以前雞蛋貨源都很充足，但近期確實源頭進貨比較斷斷續續，不像以往充足，所以才會有這樣現況。