GAY怎麼了？看不順眼聖城加雅機場代號 印度國會求更改
位於印度比哈爾邦的加雅（Gaya）一直以來被印度教視為「聖城」，不過最近有國會小組指出加雅機場代號「GAY」不合適，要求政府與國際航空運輸協會（IATA）交涉更改。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-08 13:08:56
綜合印媒報導，印度國會小組近來在報告中指出，以「不合適、令人反感或尷尬」等原因，要求將加亞機場的代號「GAY」更改為「YAG」或是其他適合的替代方案。雖然該小組並未說明具體原因，僅建議政府與IATA及其他相關機構全力交涉。但因為「Gay」在英語有快樂之意，有時也指同性戀者，外界認為與此有關。
報告指出，印度民航部接獲更名的要求，並請託印度航空公司（Air India）向IATA轉達。不過IATA表示，機場代號屬於永久性質，除非與飛安有關才能進行更改，且「GAY」自加雅機場營運以來一直都在使用，若沒有正當理由不能進行更改。
雖然印度憲法明確規定，人民不應性別受到歧視，但是民間社會仍普遍保守，多數人對LGBTQ族群人抱持異樣眼光，先前也有要求IATA變更加雅機場代號的聲音。
加雅是印度東北部城市，據信印度教三主神之一毗濕奴（Vishnu）曾降臨此地，承諾消除眾生業障，因此當地被譽為印度教聖城。