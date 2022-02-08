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福食進口再發動公投？郝龍斌：公投展現直接民主已無機會

▲政府開放進口核食，2018年「反核食」公投領銜人、前台北市長郝龍斌今（8）日表示，在公投跟大選脫鉤後，已經沒有機會用公投方式展現直接民主。（圖／資料照片）
▲政府開放進口核食，2018年「反核食」公投領銜人、前台北市長郝龍斌今（8）日表示，在公投跟大選脫鉤後，已經沒有機會用公投方式展現直接民主。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-02-08 13:18:48

行政院正式宣布開放日本福島等5縣食品進口，對於是否再發起公投，2018年「反核食」公投領銜人、前台北市長郝龍斌今（8）日表示，在公投跟大選脫鉤後，已經沒有機會用公投方式展現直接民主，但一定會窮盡洪荒之力，讓核災食品不能進口，給民進黨一個教訓。

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郝龍斌表示，2018年公投結果是779萬對223萬的壓倒性民意，最新民調也顯示反對的民眾是58%，不反對的只有33%，民眾對於核食還是有風險顧慮。

郝龍斌指出，食安辦公布資料說在台灣做18萬份調查，發覺都沒有輻射劑量存在，但現在還沒有同意進口，18萬份資料如果有福島食品，就代表政府沒經過民眾同意就進口，如果沒有福島食品，這調查就沒有任何意義。

郝龍斌也質疑，行政院提出的配套措施，說產品要有輻射劑量和產地，但檢驗量能是否足夠？標示的產地是日本還是會是福島的5縣市？這些都是政府要回答的。

至於是否會再發起反核食公投？郝龍斌認為，如果公投跟大選一起舉行，相信不僅核食不會進口，萊豬都不可能進口，但去年公投結果主要是投票率太低，現在公投跟大選脫鉤，用公投方式展現直接民主已沒有機會了。

郝龍斌表示，在民進黨一黨獨大下，已經取消了食品在地方政府相關輻射食品的罰責，民進黨根本是「三反」政府，反民主、反民生、反民意，這樣的政府，國民黨一定要窮盡洪荒之力，讓核災食品不能進口，給民進黨一個教訓。

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