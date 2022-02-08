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好市多CP值大不如前？他嘆淪「收會費的家樂福」　眾戰翻

▲好市多雖然深受多人喜愛，不過也有些人認為，賣場漸漸變質，CP值降低，貼文引發網友論戰。（圖／記者張嘉哲攝）
▲好市多雖然深受多人喜愛，不過也有些人認為，賣場漸漸變質，CP值降低，貼文引發網友論戰。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 14:17:59

知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，琳瑯滿目的商品和定期推出的優惠，不僅能一直讓許多老客戶光顧，也吸引許多新會員的加入，不過近日卻有一名網友感慨，自己認為好市多已經像「收會費的家樂福」，常常去逛了卻只能空手而回，話題一拋出引發網友激烈論戰。

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該網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享最近去逛好市多的經歷，他開頭就指出，「這間Costco已經不是從前的Costco」，主要原因為「以前商品的CP值超高，東西多樣化且價格不貴，但現在卻變成一間收會員費的家樂福，東西還比家樂福少」，甚至好幾次逛了一圈後，只能悻悻然的空手回家，令他有些失望。

貼文一出，吸引許多網友激烈討論，有人認為「我還是覺得很好逛、很好買」、「豬肉、雞肉、牛肉超便宜的好不好」、「買一些特定的日用品還是會去好市多」、「兩家賣場性質不同，也不用這樣比較」、「要買對東西吧，很多外國商品價錢確實比外面便宜」、「好市多本來就不是那種想到就逛的地方，大多都是有要買特定商品才會去的」。

▲原PO日前到好市多買了一大堆商品，後來店員做「這動作」，也讓他驚呼「原來還有這功能」。（圖／Shutterstock）
▲部分網友認為，好市多大多都是要買特定商品才會去，若抱著只是去逛逛心態，確實會不知道買什麼。（示意圖／Shutterstock）
不少網友也認同原PO看法，「感覺最近幾年的國外進貨好像真的沒有以前多」、「確實，且購物動線讓人不舒服，也沒有人流限制」、「好市多確實沒以前CP質高了，以前都主打便宜又大碗」、「如果想買的，大部份全聯家樂褔都能買到」、「本地東西太多了，又是大包裝，對於小家庭來說，不如去就近賣場選購」、「只剩鮮奶可以買」。

此外，部分中立網友也認真分析，「憑心而論，當會員越久確實買的東西未必越多，因為大多數的東西都已經買過、用過、吃過，最後會只買特定的某些商品，或想嚐鮮的新產品，但當了18年的會員，我還是很期待每一次去逛好市多，就像小朋友帶去玩具店一樣，不買看看都覺得開心」、「現在物價早就上揚很多，我家附近隨便買些青菜水果，也都是上千的花，早就不比從前了」、「家裡人口少沒有必要一定要去好市多，又不是天天吃牛排，其他賣場也許單價高了點，但沒有浪費食物的擔憂，不過人口多的話，去好市多買就會比較值得」。（編輯：張志浩）

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