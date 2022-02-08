好市多CP值大不如前？他嘆淪「收會費的家樂福」　眾戰翻

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貼文一出，吸引許多網友激烈討論，有人認為「我還是覺得很好逛、很好買」、「豬肉、雞肉、牛肉超便宜的好不好」、「買一些特定的日用品還是會去好市多」、「兩家賣場性質不同，也不用這樣比較」、「要買對東西吧，很多外國商品價錢確實比外面便宜」、「好市多本來就不是那種想到就逛的地方，大多都是有要買特定商品才會去的」。
不少網友也認同原PO看法，「感覺最近幾年的國外進貨好像真的沒有以前多」、「確實，且購物動線讓人不舒服，也沒有人流限制」、「好市多確實沒以前CP質高了，以前都主打便宜又大碗」、「如果想買的，大部份全聯家樂褔都能買到」、「本地東西太多了，又是大包裝，對於小家庭來說，不如去就近賣場選購」、「只剩鮮奶可以買」。
此外，部分中立網友也認真分析，「憑心而論，當會員越久確實買的東西未必越多，因為大多數的東西都已經買過、用過、吃過，最後會只買特定的某些商品，或想嚐鮮的新產品，但當了18年的會員，我還是很期待每一次去逛好市多，就像小朋友帶去玩具店一樣，不買看看都覺得開心」、「現在物價早就上揚很多，我家附近隨便買些青菜水果，也都是上千的花，早就不比從前了」、「家裡人口少沒有必要一定要去好市多，又不是天天吃牛排，其他賣場也許單價高了點，但沒有浪費食物的擔憂，不過人口多的話，去好市多買就會比較值得」。（編輯：張志浩）