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懸缺兩年終落幕　台大前副校長陳泰然接任文大19屆董事長

▲文大今（8）日舉行第19屆董事會第一次會議，在十一位董事中選出台灣大學前副校長陳泰然（中）為新任董事長。（圖／文大提供）
▲文大今（8）日舉行第19屆董事會第一次會議，在十一位董事中選出台灣大學前副校長陳泰然（中）為新任董事長。（圖／文大提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-08 15:13:08

中國文化大學董事長因派系角力問題懸缺已兩年，文大今（8）日舉行第19屆董事會第一次會議，在十一位董事中選出台灣大學前副校長陳泰然為新任董事長，陳泰然也對外發表三點感言，期許文大董事會未來能帶領文大積極轉型。

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文大董事長終於有人接班！日前士林地院裁定由台大前副校長陳泰然任該校第18屆臨時董事長，教育部則在1月17日核定陳泰然、王寶輝、白省三、蔡政文、彭誠浩、張海燕、管中閔、蘇慧貞、吳清基、黃永琛及周燦德等11人為文大第19屆董事，任期自1月17日起至2026年1月16日。

陳泰然表示，文大董事會由於頂尖派新董事的加入和加持，將「率先轉型、積極轉型」。董事會不僅要善加運用資源，把事情做對、做好、做得有效率（do things right)，更要做對的事，決定未來的方向和目標（do right things)。

另外，陳泰然也期許文大應「敢於攻頂、邁向頂尖」，大學的功能不僅是人才培育，也要承擔大學的社會責任和履行公共利益，新的董事會將與文化大學充分合作，帶領文大掃除霧霾，脫胎換骨，邁向頂尖。

最後，陳泰然也希望董事會全體董事能「承擔責任、貫徹校訓」。「因為責任，所以我們要貫徹『質樸堅毅』的校訓；因為責任，我們會善待教職員工，讓他們適才適所，盡其所能，為學校發展做出貢獻；因為責任，我們會為學生打造優質學習環境，讓他們不虛此生，入寶山滿載而歸。因為責任，我們會讓文化大學成功轉型，成為大家的大學，成為社會各界所期待的頂尖大學。」

教育部去（2021）年4月依私校法第26條規定，向法院聲請選任一名臨時董事長，但遭到法院駁回。教育部提出抗告，法院最後在是在教育部推薦的5名官派董事中，裁定陳泰然擔任臨時董事長。而此案也是我國第次有官派的私校董事長。

文大表示，新屆董事會也將立即進行校長遴選相關作業，盼能甄拔優秀治校人才，帶領文大邁向展新紀元。

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