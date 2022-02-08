汪小菲死不認新歡！連張蘭都幫聲援 指交嫩妹光速打臉
汪小菲與大S（徐熙媛）去年11底宣布離婚，才恢單不到1個月就被拍到帶25歲的新歡張穎穎回家，但他始終不認，就連媽媽張蘭從頭到尾都刻意幫腔，而在今（8）日稍早汪小菲終於被拍到醉酒後與張穎穎十指緊扣，「醉證確鑿」打臉先前不斷否認新戀情的說法。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-08 15:36:14｜2022-02-08 15:58:08
汪小菲自從與大S離婚後，感情狀況備受關注，離婚後不到1個月就被爆出有新歡，對象是年僅25歲的張穎穎，因此遭影射婚內出軌，甚至有對話截圖被爆出，仍不願意承認有新戀情。不過張穎穎仍時常被拍到進出王小菲北京住處，日前汪小菲與媽媽張蘭前往海南島過春節，都被眼尖的網友揪出緋聞女友張穎穎也「剛好」在三亞，這讓張蘭忍無可忍，拍影片替汪小菲背書「我跟兒子做人做事不會那麼齷齪」，完全避答兒子是否有新歡，看起來對兒子的新戀情非常保護。
沒想到才過了幾天，汪小菲就被大陸媒體拍到與張穎穎一前一後進入酒店，晚上與朋友們吃完後，他因為喝醉了腳步不穩，走幾步就靠近身旁的張穎穎還與女方十指緊扣，張穎穎則是趕緊甩開汪小菲的手摟住身旁閨密，想要掩飾兩人關係，瞬間打臉了先前否認新戀情的說法。