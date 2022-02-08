特企／療癒紓壓手遊《探險射射射》爽快激戰登場

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在《探險射射射》中冒險的同時，會穿插原創趣味動畫，簡單的對話，深刻的畫面向你描述著那日一同探險的好夥伴，將被奇怪的陌生人給綁架？！面對好友出現危機，身為充滿義氣的我們怎能無動於衷！於是我們將拿起槍，向前邁進！前往那神秘的地圖探險，我們去拯救！去挖掘！這不可告人的秘密！
在射擊的玩法上，是搭配破磚射擊去作通關的設計，不同關卡將會面對各種阻礙磚塊與未知大BOSS，玩家們將要搭配好技能與槍法，巧妙運用角度達到完美破磚，一步一步獲取線索碎片，將可以打開冒險地圖中的遺跡寶藏以及解救夥伴的方法。
神秘遺跡寶藏 探索挖掘碎片
在《探險射射射》中除了爽快爆磚玩法之外，每一次的通關將會獲得冒險地圖的碎片，將神祕的線索努力拼湊後，將可以解開擁有寶藏滿滿的神秘遺跡，當然獲得之後，只要指派小隊成員幫忙探索，離線、掛機寶藏都不會溜走的，遺跡地圖是源源不絕，絕對不會只有一個神祕遺跡，至於有哪些遠古神秘遺跡，需要等玩家一同通關破解線索，發掘出更多種遠古遺跡。
收集專屬小隊 合體技能威力無窮
《探險射射射》中每個角色都有特殊技能，但組合起來的聯名小隊，達到專屬技能，會讓合體技能加成，威力更加無敵，橫掃所有破磚塊！先讓大家聽一下小隊名稱，有喵喵超強小隊、威猛超能力小隊、究極霹靂小隊等等，要不要猜一下哪個隊伍最厲害呢！
獨家搞怪武器 通便器、針筒任你射
如果你覺得這款是一款普通的拿手槍發射子彈的射擊遊戲的話，那你就錯啦！我們的槍不只是槍，有哀嚎雞、鈔票機、針筒還有可以發射便便的通便器！在遊玩中讓人會心一笑，你意想不到的道具都變成《探險射射射》兇猛武器，覺得不夠創意的話，快來跟我們說說還想要哪些東西當成武器！
歡慶Google Play上線 開放七日登入好禮
歡慶Google Play上線玩家每人首發探險金，讓你探索不愁吃穿！另外連續登入還有金色傳說武器箱四組，內含各種神奇兇猛武器哦！最重要是為各位探險家獻上神隊友支援，贈送神秘威猛神角色「青龍」，想知道青龍有多威猛嗎？快來《探險射射射》一探究竟吧！
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