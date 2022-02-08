台灣最強上市類股！半導體5年營收成長103.24%居冠

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若由近5年的類股總體成長表現來看，中華徵信所分析，這10大類股算是台灣近5年營收成長最強勁的類股。在前10大股類中，電子相關類股占有5類為最多，包含資訊服務業及電子通路業，傳產製造業則僅有鋼鐵及造紙股相對占有2席次較少。
而近5年營收成長率達20%以上的類股，還包括食品類股營收成長21.59%、電腦週邊設備類股營收成長20.84%、水泥類股營收成長20.82%及塑膠類股營收成長20.43%，這14大類股也是台灣上市公司成長的主力。但值得注意的是，原物料類股就包括鋼鐵、水泥及塑膠，而建材營造業則代表台灣房地產業過去5年低利率環境下的熱絡，惟這些類股在2020年第4季以來的價格上漲也是造成現今通貨膨脹的原因。
雖然過去5年營收成長，但營收成長低於5%的類股則有包括貿易百貨（4.44%）、橡膠（4.39%）、電器電纜（3.11%）及電機機械（1.74%）、網路通訊（1.43%）及油電燃氣（0.54%），其中貿易百貨、電機機械、油電燃氣類股明顯都受到美中貿易戰的影響，尤其機械類和油電燃氣類股並分別飽受中國大陸本土機械業競爭、2020年油價大跌的影響，而橡膠類股則受中國大陸汽車銷售衰退及美歐反傾銷課稅的影響。
至於網路通訊則受宏達電智慧手機衰退及出售給Pixel團隊給Google的影響，而電器電纜業則因國際銅價及鎳價下跌及華新麗華在2017年正式退出中國大陸銅條市場有關，這6類股也屬於較弱勢類股。
中徵信所進一步分析指出，雖然過去5年有26大類股營收成長，但攤開上市28大類股過去5年（2017年至2021年）各年度的營收成長率，就會發現誰是國內上市類股中真正的強者，統計連續5個年度營收成長的上市類股只剩下4大類股，分別是半導體類股、資訊服務類股、電子零組件類股及電腦週邊設備類股，全都屬於電子科技相關類股。
而半導體類股不僅連續5年營收成長，並在2018、2020年及2021年3個年度營收成長率都超過20%。這5年來半導體類股平均每年營收成長16.13%，5年營收總額由2兆元成長到超過4兆元，營收總額成翻了1倍，不愧台灣最強產業。
至於資訊服務業則是過去5年來，唯一每年營收成長都超過5%的類股，其中2019年及2021年營收成長率則達兩位數以上，2018年營收成長9.55%也非常接近兩位數。同時2019年營收成長18.93%則逼近兩成。過去5年資訊服務業每年平均營收成長率為10.32%，也達到兩位數成長。
電子零組件類股及電腦週邊設備類股，過去5年的平均營收成長率分別為7.41%及6.04%，電子零組件類股曾在2018年及2021年營收成長率都超過10%，但其他3年營收成長率則低於5%。電腦週邊設備類股除2019年僅成長0.35%外，其他4年營收成長率則都達5%以上，2017年營收成長達10.05%則是表現最好的一年。
過去5年上市電子業由上游的半導體業類股到下游的電腦週邊設備類股，整體成長有目共睹，但中華徵信所提醒，上市資訊服務業類股營收總額雖由2017年的531億元成長至2021年的818億元，營收總額上升幅度接近8成2，僅次於半導體業，但營收總額規模未達1000億元，在上市產業類股中僅屬於小而美類股，在後疫情經濟發展中，甚至未來AI和元宇宙的虛擬經濟發展中，無論是智慧製造的解決方案或是各種載體的雲端虛擬服務，其重要性都高於製造業本身，但由國內上市資訊服務業的規模過小來看，未來的關鍵服務仍須仰賴歐、美、日甚至中國大陸業者，將成為台灣經濟發展的軟肋。